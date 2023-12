Nekdanja prva igralka sveta izgubila prvi dvoboj po rojstvu otroka

Nemška teniška igralka Angelique Kerber je izgubila svoj prvi dvoboj po rojstvu otroka. Nekdanja prva teniška dama na svetu in trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam je na mešanem reprezentančnem turnirju v Sydneyju in Perthu morala priznati premoč Italijanki Jasmine Paolini, ki je zmagala s 6:4 in 7:5.

Za 35-letno Angelique Kerber, v letu 2016 zmagovalko odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu in odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, dve leti kasneje pa še Wimbledona, je bil to prvi dvoboj na veliki sceni po rojstvu hčerke Liane februarja letos. Na moškem dvoboju proti Italiji je Alexander Zverev premagal Lorenza Sonega s 6:7 (5), 6:3 in 6:4, tako da bo o zmagovalcu odločala igra dvojic.

Nizozemska je v okviru skupine F v Sydneyju premagala Norveško z 2:1. Najprej je Arantxa Rus ugnala Malene Helgo s 7:6 (4) in 6:1, nato je Norvežan Casper Ruud po zmagi nad Tallonom Griekspoorjem s 6:3 in 6:4 izenačil na 1:1, odločilno točko pa je ekipi iz dežele tulipanov prinesla naveza Demi Schuurs/Wesley Koolhof po zmagi nad norveško kombinacijo Ruud/Ulrikke Eikeri s 7:6 (5) in 7:5.

Veselje Italijanke Jasmine Paolini in kapetana Renza Furlana po zmagi nad Kerberjevo. Foto: Guliverimage

V skupini E v Perthu je Kitajska premagala Češko z 2:0. Prvo točko je azijski izbrani vrsti priskrbela Zheng Qinwen po zmagi nad Marketo Vondroušovo s 6:1, 2:6 in 6:1, drugo pa njen rojak Zhang Zhizhen, ki je bil boljši od Jirija Lehečke s 5:7, 6:3 in 6:4.

Četrti današnji obračun med Brazilijo in Poljsko se še ni končal.