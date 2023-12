Ena najbolj strupenih kač zmotila dvoboj, sledil je čudežni preobrat Avstrijca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev v glavni del teniškega turnirja v avstralskem Brisbanu med domačim igralcem Jamesom McCabejem in Avstrijcem Dominicom Thiemom je prekinila strupena kača, ki se je priplazila na osrednje igrišče. Takrat je bolje kazalo mlademu Avstralcu, ko pa so odstranili nevarnega plazilca, je sledil preobrat. Avstrijec se je rešil iz težav, pri zaostanku s 3:5 v drugem nizu ubranil tri zaključne žogice, nato pa po treh nizih napredoval v naslednji krog.

Dvoboj med Avstralcem Jamesom McCabejem in Avstrijcem Dominicom Thiemom se je nepričakovano zavlekel. Ker se je v bližini igrišča pojavila pol metra dolga strupena kača, so srečanje prekinili. Izkazalo se je, da gre za vzhodno rjavo kačo, eno izmed najbolj strupenih plazilcev v Avstraliji. Ko so kačo odstranili, se je dvoboj lahko nadaljeval. Takrat je bolje kazalo mlademu domačemu igralcu, ki se mu je nasmihala zmaga nad izkušenim tekmecem.

Rjava kača, ki zraste do dveh metrov, spada med najbolj strupene plazilce v Avstraliji. Brez ustreznega ukrepanja lahko ob ugrizu človeka ubije v manj kot 30 minutah. Foto: Guliverimage

McCabe je prvi niz dobil s 6:2, v drugem pa vodil s 5:3 in imel v igri na lasten servis pri 40:0 na voljo tri zaključne žogice. Vse je zapravil, Avstrijec se je vrnil v dvoboj, dobil drugi niz po podaljšani igri, nato pa s 6:4 zmagal še v odločilnem tretjem nizu. "Rad imam živali, zlasti eksotične. Tokrat pa je šlo, tako so mi dejali, za zelo strupeno kačo. Približala se je pobiralcem žogic, bilo je nevarno. Kaj takšnega se mi v karieri ni še nikoli pripetilo. Tega ne bom nikoli pozabil," je dejal Thiem, ki je bil pred leti že tretji igralec sveta.

30-letni Avstrijec, ki je za vrhunec kariere poskrbel leta 2020, ko je osvojil OP ZDA, nato pa zaradi hudih zdravstvenih težav izgubil stik s svetovnim vrhom, se je tako uvrstil v 2. krog kvalifikacijskega turnirja, kjer ga čaka Italijan Giulio Zeppieri. Na svetovni jakostni lestvici trenutno zaseda 98. mesto. Lepi spomini ga vežejo tudi na OP Avstralije, kjer je leta 2020 zaigral v finalu in namučil Novaka Đokovića, saj je izgubil šele po petih nizih.