"Po 15 mesecih odsotnosti s teniških igrišč in rojstvu sina Petra se vračam v teniško karavano," je dejala Petra Kvitova in dodala, da se bo vrnila v Austinu konec februarja, nato pa bo marca nastopila tudi v Miamiju. "Resnično pogrešam tenis in tekmovanje," je še povedala Čehinja, ki je bila najboljša v Wimbledonu v letih 2011 in 2014.

Nekdanja številka 2 svetovnega tenisa se je julija 2023 poročila s svojim trenerjem Jirijem Vanekom. V začetku leta 2024 je razkrila, da je noseča, julija lani pa je rodila sina. Kvitova ima sicer v karieri 31 turnirskih naslovov.