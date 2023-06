Alcaraz s posebnim mejnikom z vrha izrinil Đokovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španec Carlos Alcaraz je osvojil svoj prvi teniški turnir ATP na travnati podlagi. Prvi nosilec je na turnirju v londonskem Queensu v finalu premagal sedmopostavljenega Avstralca Alexa de Minaura s 6:4 in 6:4.

Za Alcaraza je to skupno enajsti turnirski naslov, pred tem je dobil sedem turnirjev na pesku, tri pa na trdi podlagi. Z današnjo zmago se bo na lestvici ATP spet prebil na vrh, kjer bo zamenjal Srba Novaka Đokovića.

De Minaur pa je v ostal pri sedmih naslovih, enega je osvojil tudi že na travi, in sicer leta 2021 v Eastbournu.

Alcaraz je za zmago, za katero je potreboval uro in 40 minut, dobil 477.795 evrov in 500 točk za lestvico ATP, medtem ko je de Minaur pospravil 220.880 evrov in 300 točk.

Aleksander Bublik je postal zmagovalec turnirja ATP v Halleju. Foto: Reuters

Kazahstanski teniški igralec Aleksander Bublik je zmagovalec turnirja ATP v Halleju z nagradnim skladom 2.195.175 evrov. Bublik, 48. igralec sveta, je v finalu po uri in 35 minutah premagal sedmega z lestvice ATP, Rusa Andreja Rubljova, s 6:3, 3:6 in 6:3.

Za Kazahstanca je to prva turnirska zmaga v sezoni in druga v karieri. Na drugi strani je Rubljov ostal pri 13 naslovih, v tej sezoni ima enega.

Bublik je z zmago v Halleju dobil 410.515 evrov in 500 točk za lestvico ATP, Rubljov pa je vknjižil 220.880 evrov in 300 točk.

Queens, ATP (2.195.175 evrov)

- finale:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Alex de Minaur (Aus/7) 6:4, 6:4.



Halle, ATP (2.195.175 evrov):

- finale:

Aleksander Bublik (Kaz) - Andrej Rubljov (Rus/3) 6:3, 3:6, 6:3.