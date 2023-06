"Prosim, ne jej še enkrat trave pred menoj" #video

Novak Đoković je v svoji karieri dosegel že kar nekaj športnih mejnikov, a v Wimbledonu, kjer je slavil sedemkrat, je pustil poseben pečat. Že prvič, ko je osvojil prestižni turnir na sveti travi, je na svojevrsten način okusil travo. In s tem nadaljeval vsakokrat, ko je zmagal na tem turnirju.

Še vedno je lačen

Tokrat se je za to potezo odločil še pred začetkom samega turnirja. Na igrišču za trening je že poskusil travo in zdi se, da je z njo zadovoljen. Ta trenutek je objavil tudi na svojem profilu na Instagramu, kjer je zapisal pomenljiv komentar in preostalim igralcem poslal sporočilo. "Spominjam se okusa in še vedno sem lačen," je napisal 23-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in s tem povedal, da v Wimbledonu še nima dovolj zmag.

Nole, ki je v Wimbledonu slavil štirikrat zapored, tudi to leto velja za prvega favorita za zmago. S tem bo lovil že osmo zmago na tem turnirju in skupno 24. zmago na turnirjih velike četverice.

Nick Kyrgios in Novak Đoković lani po finalu Wimbledona. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kyrgios ga raje pelje na pijačo

Lani je v finalu premagal Nicka Kyrgiosa, s katerim sta se v zadnjem času zbližala. Spomnimo, da pred tem nista bila na isti "valovni dolžini". Kmalu po objavi Novaka Đokovića se je oglasil tudi Kyrgios in ga prosil: "Prosim, ne jej več trave pred menoj. Če pa spet zmagaš, te peljem na pijačo," je zapisal 28-letni Avstralec.

Foto: Instagram

Novak Đoković je letos zmagal že dva turnirja za grand slam. Foto: AP / Guliverimage

Kljub temu, da je 36-letni Beograjčan v svoji karieri dosegel že kar nekaj mejnikov, jih ima še kar nekaj pred seboj. Eden izmed njih je tudi koledarski grand slam (igralec v enem letu osvoji vse štiri turnirje za grand slam, op. p.). Đoković je v letošnji sezoni že osvojil prva dva (OP Avstralije, OP Francije), in kot je že v Parizu dejal, da bo o tem začel bolj razmišljati, če zmaga Roland Garros. Zelo blizu tega uspeha je bil leta 2021, ko je potem izgubil v finalu OP ZDA. Takrat ga je premagal Daniil Medvedjev.

