"Nihče vas zaradi tega ne bo kaznoval"

V Sloveniji so teniška igrišča odprta že dober teden in po naših informacijah je naval ljubitelja tega športa velik. Večina jih zelo zadovoljnih, za nekatere upravitelje igrišč pa so ti dnevi nekoliko bolj naporni, kot so sicer, medtem ko pri Teniški zvezi Slovenije dobivajo pozitivne povratne informacije.

Tenis je ena redkih rekreacijskih dejavnosti, ki so jo v Sloveniji v času karantene dovolili. Razumljivo je, da se je v tem času veliko ljubiteljev tenisa, tudi tistih, ki ga igrajo bolj redko, zgrnilo na igrišča. Na račun tega je tenis v zadnjih dneh pri nas v velikem porastu in je eden najbolj igranih športov. Tega so veseli tudi na naši krovni organizaciji, ki s svojimi priporočili svetujejo, da naj igralci vseeno ostanejo previdni.

"Pričakoval sem, da bo celo nekoliko manj povpraševanja." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najprej smo poklicali na eno izmed ljubljanskih teniških igrišč, ki so vrata odprla prejšnji teden v četrtek. Gospod Iztok Ozimek je priznal, da je povpraševanje za igranje tenisa veliko. "Ne bom rekel, da je zasedenost 100-odstotna, ampak je nekje do 70 odstotkov. Kar se mene tiče, sem zadovoljen. Pričakoval sem, da bo celo nekoliko manj povpraševanja, ker lani ob tem času je bilo veliko manj. Letos so vsi doma in na račun tega je več povpraševanja."

Morda je zanj v teh časih še bolj naporno

Odkrito je priznal, da so najdejo tudi igralci, ki se premalo držijo priporočil. Predvsem vidi težavo v tem, da po končani igri sedijo preveč skupaj. "Zame je celo nekoliko bolj naporno, saj moram igralce velikokrat opozarjati in paziti na vse skupaj," nam je razložil sogovornik, ki si želi, da bodo kmalu odpravili omejitve, a se ob tem zaveda, da je za ta ukrep še prekmalu.

Iztok Ozimek si želi dežja. Po zadnjih vremenskih napovedih ga bo kmalu dobil. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi on komaj čaka na dež

V tem času so morali mnogi upravljavci na hitro narediti igrišča, takoj za tem so prvi igralci že stopili na igrišča. In kako so zdržala igrišča pri našem sogovorniku? "Za svoja lahko rečem, da so dobra. Slišim, da imajo nekateri težave. Moramo vedeti, da dolgo časa ni bilo dežja in snega, kar za zunanja igrišča ni dobro. Tisti, ki niso dobro škropili igrišč, imajo težave. Dokler ne bo dežja, bo ta težava prisotna," nam je še povedal Ozimek, ki tudi sam že težko čaka dež.

Andrej Kraševec nam je razkril, da so pri njih igrišča polna od jutra do večera. Foto: Sportida

Igrišča so nekje polna od jutra do večera

Naš sogovornik je bil Andrej Kraševec, naš uspešen trener, ki je zadnja leta kapetan slovenske reprezentance v pokalu Fed. Med drugim skrbi tudi za mlado generacijo slovenskih igralcev, s katerimi v tem času trenira po prilagojenem programu.

"Tekmovalci so zelo veseli, da so se lahko vrnili na igrišča. Kljub temu, da moramo delati po nekoliko prilagojenem programu. Kar se tiče rekreativcev, lahko rečem, da je velik naval. V klubu imamo igrišča rezervirana od osmih zjutraj do osmih zvečer. Vemo, da je to trenutno ena redkih oblik rekreacij , ki je dovoljena."

Andrej Kraševec je vseskozi v stikih z našimi najboljšimi dekleti. Foto: Sportida "Za zdaj smo v klubu termine organizirali tako, da lahko igrajo lahko le člani. Ob tem se poskušamo čim bolj omejiti druženja, torej tako, kot so dana priporočila," nam je povedal nekdanji vrhunski igralec, ki je bil v času karantene v stikih tudi z našimi najboljšimi igralkami, ki Slovenijo predstavljajo v pokalu Fed. Po njegovih besedah so tudi ta zelo vesela, da so se vrnila v trenažni proces.

"Za ta priporočila mi ne izvajamo nadzora in nihče vas zaradi tega ne bo kaznoval." Foto: Bojan Puhek

Gre samo za priporočila

K sprostitvi ukrepov in igranju tenisa je pripomogla tudi Teniška zveza Slovenije, ki je bila v stiku s pristojnim ministrstvom, s katerim so uskladili tudi priporočila. Gregor Krušič, direktor Teniške zveze Slovenije, je večkrat poudaril, da je šlo z njihove strani le za priporočila in ne določila, katera določa vlada oziroma pristojno ministrstvo.

"Ljudje so to malo pomešali in na račun tega je bilo nekaj malega slabe volje. Kar se tiče priporočil, je tako, da mi priporočamo. Za ta priporočila mi ne izvajamo nadzora in nihče vas zaradi tega ne bo kaznoval," nam je povedal Krušič, ki, po njegovih informacijah, večina ljudi spoštuje priporočila in določila.

"Kakšne manjše kršitve so, kot je na primer uporaba novih žogic ali nošenje teniških torb na igrišča. A to so tako majhne zadeve … Cilj tega je bil, da se igralci ne zbirajo v večjih skupinah in da se ne izvajajo večji trenažni procesi. Če lahko omenim igro dvojic. Niso prepovedane, ampak samo odsvetovane. Skratka, mi mislimo, da se večinoma držijo priporočil."

"Kar lahko jaz povem, je, da smo so zamislili zelo zanimivo ligaško tekmovanje." Foto: Bojan Puhek

Si predstavljate vse naše najboljše igralec na enem mestu?

Kljub tekmovalnemu postu pri naši krovni organizaciji ne sedijo križem rok. Zelo aktivni so na družabnih omrežjih, kjer slovenski trener Robi Cokan svetuje in demonstrira teniške vaje. Potekajo tudi pogovori, da bi v prihodnosti organizirali zanimivo ligaško tekmovanje, kjer bi bili prisotni vsi naši najboljši.

"Na to temo bo veliko več jasnega v torek zvečer, ko imamo videokonferenco. Kar lahko jaz povem, je, da smo si zamislili zelo zanimivo ligaško tekmovanje, ki bi trajalo tri ali štiri dni. Tam bi nastopile najboljše slovenske teniške igralke in igralci," nam je razkril Krušič, ki je prepričan, da je tenis trenutno v Sloveniji v zelo velikem porastu. "To sicer govorim za Ljubljano, ampak kakor govorim tudi z vsemi ostalimi, so tudi drugje polna igrišča."