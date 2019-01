... leta 2016 je najboljši smučarski skakalec zadnje zime Peter Prevc na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih na Kulmu prevzel vodstvo po tretji seriji in postal svetovni prvak, saj četrte serije zaradi premočnega vetra niso izvedli.

Skakalec iz Dolenje vasi je po prvem dnevu in dveh serijah zasedal drugo mesto, za Norvežanom Kennethom Gangnesom je zaostajal 1,2 točke. V tretji seriji je z 244 metri za meter izboljšal svoj petkov rekord letalnice in za 3,2 točke prehitel Gangnesa.



Vodstvo tekmovanja je kar nekaj časa čakalo na boljše razmere in izpeljavo finalne, četrte serije, a te niso dočakali. Vzgonski veter v drugem delu je bil po besedah pomočnika vodje tekmovanj Mirana Tepeša premočan, tveganje za nesreče in padce pa preveliko, tako da so jo odpovedali, slovensko slavje pa se je lahko začelo.

Prevc, ki je deset dni pred tem osvojil novoletno turnejo, je po Robiju Kranjcu, ki je bil prvi pred petimi leti, postal drugi Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v poletih.

Zgodilo se je še …

Leta 1973 so na nogometnem štadionu Ibrox v Glasgowu na Škotskem odigrali prvo tekmo v Evropi novoustanovljenega klubskega superpokala, zasnovanega kot merjenje moči med vsakoletnima zmagovalcema dveh najmočnejših evropskih klubskih tekmovanj. Ajax je premagal domače Rangers s 3:1. Nizozemski klub je slavil tudi na drugi tekmi (3:2).

Leta 1974 je nogometni klub Ajax v Amsterdamu na povratni tekmi evropskega superpokala premagal Milan s 6:0 ter izničil prednost s prve tekme, na kateri je Milan zmagal z 1:0, in osvojil lovoriko.

Leta 2002 so košarkarji Krke v 11. krogu evrolige na kolena spravili moskovski CSKA. Rusom so nasuli več kot sto točk in slavili s 107:93 (29:23, 57:44, 90:65). Najbolj razpoložena ob zmagi Novomeščanov sta bila Jaka Lakovič (25 točk) in Boris Gnjidič. Oba sta zadela po pet trojk.

Leta 2007 je Rok Flander na svetovnem prvenstvu v Arosi v paralelnem veleslalomu osvojil naslov svetovnega prvaka. V finalu je premagal dvakratnega olimpijskega prvaka, Švicarja Philippa Schocha. Tretji je bil še en Švicar Heinz Inniger.

Leta 2011 je tekmovalna žirija zaradi previsokih temperatur odpovedala slalomsko tekmo 47. Zlate lisice za svetovni pokal alpskih smučark na Mariborskem Pohorju. Dan prej je bil zaradi previsokih temperatur, ki so zmehčale progo, po 25 tekmovalkah odpovedan že veleslalom.

Leta 2012 je po dolgotrajni bolezni v 66. letu starosti umrl nekdanji kapetan Barcelone Juan Carlos.

Leta 2016 sta slovenski hokejski as Anže Kopitar in vodstvo kluba iz lige NHL Los Angeles Kings po dolgotrajnih pogajanjih našla skupni jezik. Čeprav si je Kopitar želel, da bi pogodbo podaljšali že pred sezono 2015/16, so se pogajanja, ki so jih onkraj Atantika opisovali celo kot bizarna, končala šele sredi januarja.



Gorenjec je s kalifornijsko franšizo podaljšal sodelovanje še za osem sezon, do konca sezone 2023/24. Pogodba je brez bonusov vredna 80 milijonov ameriških dolarjev (dobrih 75 milijonov evrov).

Kopitar je tako postal drugi najbolje plačani slovenski športnik v zgodovini. Pred njim je le košarkarski zvezdnik Miamija Goran Dragić, ki je leta 2015 podpisal petletno pogodbo za 85 milijonov dolarjev (79,7 milijona evrov) oziroma skoraj 16 milijonov evrov na sezono.

Rodili so se …

1908 – pokojni angleški nogometaš Sammy Crooks

1911 – pokojni francoski kolesar Roger Lapébie

1935 – nekdanji ameriški avtomobilistični dirkač A. J. Foyt

1941 – nekdanja britanska teniška igralka Christine Truman

1944 – nekdanji slovenski kolesar Franc Hvasti

1945 – nekdanji nizozemski nogometaš Wim Suurbier

1956 – nekdanji nizozemski nogometaš Martin Jol

1971 – nekdanji španski teniški igralec Sergi Bruguera

1972 – nekdanji ruski nogometaš Jurij Alekseevič Drozdov

1976 – nekdanja slovaška plavalka Martina Moravcova

1977 – nekdanji ameriški košarkar Jeff Foster

1979 – nekdanja kanadska hokejista Brenden Morrow in Jason Ward

1980 – nogometaš iz Malija Seydou Keita

1981 – nekdanji angleški nogometaš Bobby Zamora

1981 – kanadski hokejist Jamie Lundmark

1982 – nekdanji turški nogometaš Tuncay Şanlı

1984 – švicarski nogometaš Stephan Lichtsteiner

1984 – srbski nogometaš Miroslav Radović

1988 – danski nogometaš Nicklas Bendtner

1991 – kanadski hokejist Matt Duchene