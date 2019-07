Dvojčki v športu: sodnik mu je pokazal karton za bratov prekršek #video

Te dni na kolesarski Dirki po Franciji nastopata dvojčka iz Manchestra Simon in Adam Yates. Nista niti prva v kolesarstvu, kaj šele v športu. Družinskih navez je v vrhunskem športu ogromno in tudi dvojčice ter dvojčki nikakor niso tako redki, kot bi si utegnili predstavljati. V današnjem Top 10 smo zbrali nekaj najbolj znanih.

1. Simon in Adam Yates

Simona Yatesa smo lahko leta 2014 spremljali tudi na dirki Po Sloveniji. Foto: Urban Urbanc/Sportida Angleška dvojčka Yates sta stara 26 let, oba sta člana avstralskega profesionalnega moštva Michelton-Scott in te dni nastopata na Dirki po Franciji. Simon je na letošnjem Touru dobil dve etapi (12. in 15.), letos pa je nastopal že na Giru in ga končal na osmem mestu v skupnem seštevku. Je na splošno uspešnejši od brata Adama, pohvali se lahko s skupno zmago na lanski Vuelti, do katere pa mu je kot eden najpomembnejših pomočnikov pomagal ravno brat dvojček. Izkoristila sta tudi poznavanje terena, saj kolesarja iz Manchestra danes oba živita v Andori. Simon ima sicer etapne zmage z vseh treh tritedenskih dirk, Adam štiri s Toura, leta 2014 pa je zmagal na Dirki po Turčiji.

Kolesar je bil že njun oče, s tem športom ju je okužil, ko je zaradi trka z avtomobilom že končal kariero, še naprej pa je obiskoval nekdanje kolege v svojem klubu v Manchestru. Mlada Simon in Adam sta začela tekmovati na velodromu, a kmalu prestopila v cestno kolesarstvo.

Britanca pa nista edina dvojčka v kolesarstvu, pred leti sta pedala med profesionalci vrtela že ruska dvojčka Vladimir Aleksandrovič Efimkin in Aleksander Efimkin.

2. Henrik in Daniel Sedin

Švedska hokejska brata Henrik in Daniel Sedin že dve desetletji blestita v najmočnejši ligi na svetu, NHL. Rojena sta bila 26. septembra leta 1980 v Örnsköldsviku, za njuno hokejsko izobrazbo je poskrbel lokalni klub Modo, leta 1999 pa ju je na naboru lige NHL izbral kanadski klub Vancouver Canucks. Bila sta drugi in tretji izbor, takratni direktor kluba Brian Burke pa je moral vložiti veliko napora v to, da je švedska dvojčka, tistega leta dobitnika zlatega paka za najboljša hokejista švedske prve lige, obdržal skupaj.

Skupno igranje je bila njuna največja želja, Vancouver je imel pravico tretje izbire, z nekaj manevriranja in dogovarjanja pa mu je Burke priskrbel še pravico drugega izbora. "Dovolj dobra sta, da bi lahko igrala kjerkoli s komerkoli, ampak če bi ju ločili, bi bil vsak od njiju od 10 do 15 odstotkov slabši," je takrat svojo zavzetost za to, da dobi oba dvojčka, pojasnjeval Burke. Zaupanje sta poplačala, oba sta All-Star igralca s številnimi individualnimi nagradami, Stanleyjevega pokala pa nista dvignila nikoli. Zato pa sta lovorike osvajala kot člana švedske reprezentance, s katero sta se veselila olimpijskega naslova leta 2006 v Torinu in naslova svetovnih prvakov leta 2013.

Zlate ameriške hokejistke, med njimi dvojčici Monique Lamoureux-Morando in Jocelyne Lamoureux-Davidson. Foto: Reuters V hokeju bratskih in sestrskih navez ne manjka, omeniti moramo še dva para dvojčkov. Olimpijsko zlato je leta 2006 z bratoma Sedin praznoval tudi legendarni švedski vratar Henrik Lundqvist, ikona moštva New York Rangers in prav tako All-Star igralec lige NHL, profesionalni hokejist pa je tudi njegov brat dvojček Joel, le da je ta napadalec. V ligi NHL je tri leta igral za Dallas, trenutno pa v prvi švedski ligi nosi dres Frölunde. Z reprezentanco je osvojil tri naslove svetovnih prvakov.

Lani sta na olimpijskih igrah v Pjongjangu pozlateli tudi dvojčici Monique Lamoureux-Morando in Jocelyne Lamoureux-Davidson. Hokejistki ameriške reprezentance sta v finalu zaigrali proti Kanadi in se s soigralkami veselili olimpijskega naslova.

3. Frank in Ronald De Boer

Tudi v nogometu je ogromno bratskih in sestrskih navez in kar nekaj dvojčkov. Znana sta denimo danska dvojčka Ebbe in Peter Sand, nekdanja turška reprezentanta Hamit in Halil Altintop, pa nekdanja ruska Vasilij Vladimirovič in Aleksej Vladimirovič Berezucki. Še aktivna sta brazilska dvojčka Fábio Pereira da Silva (Fabio) in Rafael Pereira da Silva (Rafael), ki sta si slačilnico delila v Manchester Unitedu in skrbela za zmedo pri sodnikih. Na pokalni tekmi Rdečih vragov z Barnsleyjem leta 2009 je sodnik Fabiu pokazal karton za prekršek, ki ga je storil Rafael.

A najbolj uspešna med nogometnimi dvojčki sta gotovo nizozemska brata Frank in Ronald De Boer. Leta 1970 v Booru rojena dvojčka sta globok pečat pustila tako v Ajaxu, Barceloni in pri Rangers iz Glasgowa, kjer sta bila soigralca, kot tudi v nizozemski izbrani vrsti, za katero je ofenzivni vezist Ronald nastopil 67-krat in zabil 13 golov, branilec Frank pa kar 112-krat in prav tako zabil 13 golov. Danes sta oba trenerja.

4. Kšyštof in Darjuš Lavrinovič

V košarki sta najbolj znana para dvojčkov tudi najbolj uspešna. Litovska 39-letnika poljskega izvora Kšyštof in Darjuš Lavrinovič sta aktivna še danes, igrata za domači BC Prienai, v dveh desetletjih igranja na profesionalni ravni pa sta zaznamovala evropsko košarko. 212 centimetrov visoki Darjuš je v karieri igral za Žalgiris, Kazan, Dinamo Moskva, Real Madrid, Fenerbahče in CSKA, dva centimetra nižji Kšyštof pa za Perm, Dinamo Moskvo, Kazan, Sieno, Žalgiris in Valencio.

Tudi Kšyštofa in Darjuša Lavrinoviča smo videli v Sloveniji, ko sta z litovsko reprezentanco na EuroBasketu 2013 osvojila srebrno medaljo. Foto: Vid Ponikvar

Oba sta bila pomembna člana litovske članske reprezentance, le da je Darjuš pri največjem uspehu – naslovu evropskih prvakov leta 2003 – manjkal, Kšyštof pa se je veselil zlate medalje. Skupaj sta litovski reprezentanci pomagala do srebra na EuroBasketu 2013 in brona na EuroBasketu 2007.

Kar sta litovska orjaka v evropski košarki, sta ameriška dvojčka Brook in Robin Lopez v ligi NBA. Oba 31-letnika kubanskih korenin v višino merita 213 centimetrov in sta letos tudi soigralca v moštvu Milwaukee Bucks. Brooke je, preden je končal v Milwaukeeju, nosil dres New Jersey in Brooklyn Nets ter Los Angeles Lakers, Robin pa je kariero v NBA začel pri Phoenix Suns, se nato preselil v New Orleans Hornets, Portland Trail Blazers, New York Knicks in Chicago Bulls. Naslova prvaka doslej še nista osvojila, je pa Brooke nastopil na tekmi vseh zvezd leta 2013.

5. Phil in Steve Mahre

Eno od najzanimivejših družinskih zgodb v zimskih športih sta spisala Steve in Phil Mahre, dvojčka, ki sta odraščala v družini s kar devetimi otroki. Olimpijski vrhunec sta Američana dosegla na igrah v Sarajevu leta 1984, kjer je Phil postal olimpijski prvak v slalomu (štiri leta prej je bil v Lake Placidu drugi), njegov štiri minute mlajši brat Steve pa se mu je kot slalomski podprvak pridružil na drugi stopnički zmagovalnega odra.

Phil, ki s 27 zmagami v svetovnem pokalu na seznamu najuspešnejših ameriških smučarjev in smučark zaostaja le za Lindsey Vonn (82), Mikaelo Shiffrin (60) in Bodejem Millerjem (33), je leta 1980 v Lake Placidu osvojil tudi naslov svetovnega prvaka v kombinaciji, Steve (9 zmag v svetovnem pokalu) pa je svetovni prvak postal leta 1982 na veleslalomu v Schladmingu.

6. Bob in Mike Bryan

Bob in Mike Bryan sta v igri dvojic zavladala teniškemu svetu. Foto: Reuters Ameriška teniška igralca Bob in Mike Bryan sta v konkurenci posameznikov beležila solidne rezultate, a nič več kot to, ko pa sta danes 41-letna enojajčna dvojčka združila moči v dvojicah, pa sta postala sila narave. Diplomanta univerze Stanford sta v konkurenci moških dvojic na turnirjih ATP osvojila 112 naslovov, rekordnih 16 na turnirjih za grand slam, šest na OP Avstralije, pet na OP ZDA, tri v Wimbledonu in dva na OP Francije, leta 2005 sta se uvrstila v finale na vseh štirih turnirjih za grand slam, skupaj imata več zmag v Davisovem pokalu kot katerakoli ameriška dvojica v zgodovini, zaradi njune dolgoletne prevlade na lestvicah pa se ju je oprijel vzdevek "čudežna dvojčka".

Bob Bryan je bil udeležen tudi pri enem od največjih uspehov slovenskega tenisa. V paru z našo Katarino Srebotnik je osvojil naslov prvaka US Opna v mešanih dvojicah leta 2003.

7. Emilia in Erika Nyström

Slovenski ljubiteljice in ljubitelji odbojke na mivki smo dolga leta pesti stiskali za sestri Simono in Eriko Fabjan. Tudi sicer je v tem športu nekaj družinskih navez, a le Finci imajo privilegij, da lahko navijajo za dvojčici. Danes že izkušeni 35-letni Emilia in Erika Nyström sta največji uspeh dosegli na evropskem prvenstvu leta 2010 v Berlinu, ko sta osvojili bronasto odličje. Emilia in Erika sta enojajčni dvojčici iz Muurameja, zanimivo pa je, da je Emilia dva centimetra višja (179 cm : 177 cm).

Finski ljubitelji odbojke na mivki navijajo za Emilio in Eriko Nyström. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

8. Jenny in Susanna Kallur

Susanna in Jenny Kallur, zlata in srebrna z evropskega dvoranskega prvenstva 2005. Foto: Reuters Švedska atletinja Susanna Kallur je svoj čas zmagovala v teku na 100 metrov z ovirami in v tej disciplini leta 2006 v Gothenburgu postala tudi evropska prvakinja. Še boljša je bila v dvorani in je še danes lastnica svetovnega rekorda na 60 metrov z ovirami, ki ga je postavila leta 2008 v Karlsruhu v Nemčiji. Ta znaša 7 sekund in 68 stotink. Če ne bi imela težav s poškodbami, bi gotovo osvojila še kaj več, manj znano dejstvo pa je, da ima sestro dvojčico Jenny, ki se je prav tako posvetila atletiki, in sicer enaki disciplini – teku na 100 metrov z ovirami.

Štiri minute starejša Jenny je imela manj uspešno kariero, njun oče, nekdanji hokejist NY Rangers Anders Kallur, in mati Lisa, pa sta bila na svoji hčeri gotovo najbolj ponosna leta 2005, ko sta na dvoranskem evropskem prvenstvu v Madridu zasedli prvo in drugo mesto. Susanna je bila zlata, Jenny pa srebrna. Rodili sta se pred 38 leti v New Yorku v ZDA, kjer si je oče služil kruh v ligi NHL.

Švedska se v tem članku pojavlja večkrat, a ima na severu Evrope še bolj zanimivo zgodbo Estonija. Ljubitelji atletike iz te baltske dežele lahko namreč navijajo kar za trojčice – Leilo, Riino in Lily Luik. Nekdanje plesalke so se na pobudo Riine navdušile nad teki na dolge proge in maratonom. V kraljevski tekaški disciplini so vse tri Estonijo zastopale na zadnjih letnih olimpijskih igrah v Riu leta 2016.

9. Miha in Marko Kotar

Miha in Marko Kotar se z reprezentanco do 21 let borita na SP v Španiji. Foto: Urban Urbanc/Sportida Tudi brez Slovencev ne gre. Bratskih in sestrskih navez imamo pri nas v vrhunskem športu ogromno, imamo pa tudi dvojčka. To sta rokometaša Miha in Marko Kotar. Rojena sta bila leta 1999, igrata za mladince in kadete Trima, pri katerih sta med najboljšimi igralci. V vseh selekcijah, v katerih sta igrala do zdaj, sta izstopala po svojem znanju in osvajala naslove državnih prvakov.

Trenutno s slovensko reprezentanco do 21 let uspešno nastopata na svetovnem prvenstvu Španiji.

Če sta dvojčka Kotar na začetku športne poti, pa sta dvojčici Kristine in Katrine Lunde v svojih karierah že močno obogatili zbirko uspehov norveškega rokometa. Vratarka Katrine pri 39 letih še vztraja v vrhunskem športu, krožna napadalka Kristine pa se je že tekmovalno upokojila. Z norveško reprezentanco sta osvojili olimpijska naslova v Pekingu (2008) in Londonu (2012), svetovnega v Braziliji (2011) in evropske na Madžarskem (2004), Švedskem (2006), v Makedoniji (2008) in Srbiji (2012).

10. Cameron in Tyler Winklevoss

Dvojčka Cameron in Tyler Winklevoss sta širši javnosti znana kot poslovneža in tožnika v aferi Facebook, nekoliko manj znano pa je, da sta kot veslača nastopila tudi na olimpijskih igrah.

Pred desetletjem se je v ZDA odvijal odmeven spor, ki je nato postal tudi podlaga za film Socialno omrežje. V središču zgodbe so se znašli "oče" Facebooka Mark Zuckerberg ter njegova kolega Cameron in Tyler Winklevoss. Brata dvojčka sta skupaj z vrstnikom Diyajo Narendro Zuckerberga obtožila, da je skupini študentov izmaknil idejo za spletno družabno omrežje ter prekršil dogovor o skupnem oblikovanju projekta. Primer se je končal s poravnavo, iz naslova katere je na računa bratov skupaj kapnilo kar 65 milijonov ameriških dolarjev.

Dvojčka Cameron in Tyler Winklevoss sta kot veslača nastopila tudi na olimpijskih igrah. Foto: Reuters

Dvojčka Winkelvoss pa se lahko pohvalita tudi s pestro športno kariero, ki vključuje celo nastop na olimpijskih igrah. Višino in telesno moč sta namreč s pridom izkoristila v veslanju. V mlajših kategorijah sta nastopala med dvojci s krmarjem, v članski pa sta nato marljivo menjavala posadke. Prvi večji uspeh sta vknjižila že leta 2004, ko sta kot člana osmerca nastopila v finalu svetovnega pokala v Luzernu, tri leta pozneje pa sta na panameriških igrah sedela v kar dveh čolnih. Z osmercem sta prišla do zlate kolajne, s četvercem brez krmarja pa do srebrne.

Svojevrsten vrhunec kariere sta nato zabeležila leta 2008, ko sta združila moči v dvojcu brez krmarja in se zavihtela med udeležence olimpijskih iger v Pekingu. Na Kitajskem nista spadala med favorite za najvišja mesta, vseeno pa sta prijetno presenetila s prebojem v veliki finale, v katerem sta naposled zasedla zadnje, torej šesto mesto.

