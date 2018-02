Dragocen kos kovine, ki je (p)ostal družinska lastnina

TOP 10

Potem ko sta se danes z zlatim olimpijskim odličjem okitila Michelle Gisin , mlajša sestra Dominique Gisin, olimpijske prvakinje v smuku iz Sočija, in Michael Matt , mlajši brat Maria (olimpijskega slalomskega prvaka iz Sočija) in Andreasa Matta (olimpijskega podprvaka iz Vancouvra v smučarskem krosu), smo preverili, katere bratsko-sestrske naveze so se še vpisale v zimsko olimpijsko zgodovino.

Bratje in sestre, ki so osvajali olimpijska odličja.

Bratje Matt – Mario, Andreas in Michael

Michael Matt je z izjemno drugo vožnjo z 12. mesta skočil na zmagovalni slalomski oder. Osvojil je bronasto odličje in se pridružil starejšima bratoma, oba sta olimpijsko kolajno osvojila na prejšnjih igrah. Foto: Getty Images

Bratje Matt z avstrijskega Tirolskega so zaznamovali zadnje tri zimske olimpijske igre. Najstarejši, danes 38-letni Mario, se je v Sočiju leta 2014 povzpel na slalomski Olimp, srednji, danes 35-letni Andreas je v Vancouvru leta 2010 osvojil naslov olimpijskega podprvaka v smučarskem krosu, najmlajši Michael pa je danes v Pjongčangu osvojil bron.

Mario Matt je v Sočiju osvojil naslov olimpijskega prvaka v slalomu ... Foto: Getty Images

Mladenič, ki ga je pri osmih letih odnesel plaz, a je imel srečo in jo je odnesel brez večjih posledic, se je na zmagovalni oder povzpel z neverjetno vožnjo z ne preveč obetavnega 12. mesta, ki ga je zasedal po prvi vožnji. Prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegel marca lani v Kranjski Gori.

... Andreas Matt pa je bil na olimpijskih igrah v Vancouvru v smučarskem krosu tretji. Foto: Getty Images

Sestri Gisin – Dominique in Michelle

Obe sestri Gisin, 31-letna Dominique in sedem let mlajša Michelle, nova svetovna kombinacijska podprvakinja, ki je v svetovnem pokalu še brez zmage, imata z današnjim dnem v svoji zbirki tudi zlato olimpijsko medaljo. Dominique se je je veselila pred štirimi leti v Sočiju, kjer je skupaj s Tino Maze osvojila naslov olimpijske prvakinje v smuku, Michelle pa danes zgodaj zjutraj, ko je najbolje opravila s smukaško in slalomsko preizkušnjo in dosegla najboljši kombinacijski čas.

Razlog za veselje ima tudi družina Gisin. Mlajša sestra Dominique Gisin, olimpijske prvakinje v smuku iz Sočija, je osvojila olimpijsko zlato v kombinaciji. Foto: Getty Images

Michellina starejša sestra Dominique je v Sočiju dosegla identičen čas kot Tina Maze. Skupaj sta se povzpeli na najvišjo stopničko smukaškega prestola. Foto: Getty Images

Drsalna brat in sestra ShibSibs

Maia (23) in Alex (26) Shibutani sta drsalni tandem, ki nastopa v konkurenci plesnih parov. Iz Pjongčanga se vračata s kar dvema olimpijskima medaljama bronastega leska. Tretja sta bila na ekipni tekmi in tekmi med plesnimi pari. Brat in sestra, ki ju kličejo tudi ShibSibs, kar je izpeljanka iz njunega priimka, v paru drsata od leta 2004, spadata pa med najbolj simpatične drsalne tandeme.

Brat in sestra Maia in Alex Shibutani se iz Pjongčanga vračata z dvema bronastima medaljama. Foto: Getty Images

Ameriška drsalca sta bila tretja na ekipni tekmi in na tekmi plesnih parov. Foto: Getty Images

Rekorderja s 14 medaljami: Ole Einard in Dag Bjoerndalen

Z največ medaljami na zimskih olimpijskih igrah se lahko pohvali norveški biatlonec Ole Einard Bjoerndalen, ki jih ima v svoji zbirki 13. Enako število medalj, a manj žlahtnega leska, ima tudi norveška smučarska tekačica Marit Bjoergen.

Eno odličje je osvojil tudi Olejev starejši brat Dag, prav tako biatlonec (2. mesto v štafeti na OI v Naganu leta 1998), kar pomeni, da jih imata z bolj slavnim sorojencem skupaj kar 14.

44-letni Ole Einard Bjoerndalen se na letošnje olimpijske igre sicer ni uvrstil, na prizorišču iger je kot svetovalec beloruske reprezentance, za katero nastopa njegova žena, vrhunska beloruska biatlonka, trikratna olimpijska prvakinja iz Sočija, Darja Domračeva.

Norveški biatlonec Ole Einard Bjoerndalen se je v zgodovino zapisal s 13 olimpijskimi medaljami. Toliko jih ima tudi norveška smučarska tekačica Marit Bjoergen, a so manj žlahtnega leska. Foto: Getty Images

Olimpijska odličja za hrvaško šahovnico: Janica in Ivica Kostelić jih imata 10

S kar desetimi olimpijskimi odličji pa se lahko pohvalita Janica (36) in Ivica Kostelić (38). Mlajša Janica, ki je kariero sklenila pri rosnih 25 letih, ima štiri zlate in dve srebrni, tri leta starejši Ivica pa je na zimskih igrah pod petimi krogi zbral štiri srebrne kolajne. Zadnjo, v kombinaciji, je osvojil na olimpijskih igrah v Sočiju.

Najuspešnejša hrvaška športnika sta v državi, ki je nekoč vso pozornost usmerjala v ekipne športe z žogo, največ storila za popularizacijo smučanja. Kariero obeh so zaznamovale poškodbe, oba je treniral oče Ante Kostelić. Janica smučanje spremlja le še kot navijačica, Ivica pa del karavane ostaja v vlogi svetovalca hrvaške reprezentance.

Impresiven je tudi pogled na vitrino družine Kostelić. Janica in Ivica sta skupaj osvojila deset olimpijskih medalj, Janica ima tudi štiri zlate. Foto: Bojan Puhek

Desetica za italijansko trobojnico

Deset olimpijskih odličij skupaj imata tudi brat in sestra Giorgio (45) in Manuela Di Centa (55), smučarska tekača iz Italije. Manuela, ki je tudi prva Italijanka, ki se je povzpela na Everest (z dodatnim kisikom), ima kar sedem olimpijskih medalj (dve zlati iz Lillehammerja), Giorgio pa je zbral tri, od tega je dve zlati osvojil doma, na olimpijskih igrah v Torinu leta 2006.

Tudi Manuela di Centa je s svojimi športnimi dosežki poskrbela za vpis v zgodovino. Je namreč prva Italijanka, ki se je povzpela na Everest, na olimpijskih igrah pa je v smučarskem teku osvojila sedem medalj, med njimi sta tudi dve zlati. Foto: Getty Images

Njen deset let mlajši brat Giorgio je na domačih olimpijskih igrah leta 2006 v Torinu osvojil dve zlati medalji. Foto: Getty Images

Dvojčka na sarajevskem zmagovalnem odru

Eno od najzanimivejših družinskih zgodb v zimskih športih sta spisala Steve in Phil Mahre, dvojčka, ki sta odraščala v družini s kar devetimi otroki. Olimpijski vrhunec sta Američana dosegla na igrah v Sarajevu leta 1984, kjer je Phil postal olimpijski prvak v slalomu (štiri leta prej je bil v Lake Placidu drugi), njegov štiri minute mlajši brat Steve pa se mu je kot slalomski podprvak pridružil na drugi stopnički zmagovalnega odra.

Ameriška dvojčka Phil in Steve Mahre sta leta 1984 v Sarajevu skupaj stala na slalomskem olimpijskem odru. Foto: Getty Images

Dvojčici – sveži olimpijski prvakinji

Tako kot v družinah Matt in Gisin, ki ju omenjamo na začetku tega članka, je obilo veselja danes tudi v družini ameriških dvojčic Monique Lamoureux-Morando in Jocelyne Lamoureux-Davidson. Obe sta namreč članici ameriške hokejske reprezentance, ki je danes v finalu olimpijskega turnirja v Pjongčangu premagala Kanado in po dveh srebrnih odličjih (Iz Sočija in Vancouvra) dočakala olimpijski naslov.

Danes je veselo tudi v družini Lamoureux. Sestri dvojčici sta skupaj z ameriško reprezentanco v hokeju slavili naslov olimpijskih prvakinj. Foto: Getty Images

Z olimpijskih iger v Vancouvru in Sočiju sta se vrnili s srebrom. Foto: Getty Images

Sestrske naveze s petimi odličji

V olimpijsko zgodovino se je zapisala tudi kopica sestrskih navez. Francoski smučarki Marielle in Christine Goitschel, norveški biatlonki Ann Elen Skjelbreid in Liv Grete Skjelbreid-Poirée ter Nemki Manuela (smučarski tek) in Andrea Henkel (biatlon) so jih osvojile po pet.

Francoski smučarki Marielle in Christine Goitschel imata skupaj pet olimpijskih medalj. Foto: Getty Images

Športni DNK družine Wenzel

Zelo zanimiva je tudi zgodba družine Wenzel iz žepne kraljevine Liechenstein. Vsi trije otroci so se zapisali smučanju, dva od njih sta se s svojimi dosežki vpisala v zgodovino. Hanni Wenzel je osvojila štiri olimpijske medalje, njen brat Andreas pa dve. Tudi Hannina hči, ki se je rodila v zakonu z nekdanjim alpskim smučarjem Hartijem Weiratherjem, Tina Weirather, uspešno stopa po smučarski poti. Na svojih tretjih olimpijskih igrah v Pjongčangu je osvojila bronasto odličje v superveleslalomu in tako še dodatno okrepila družinsko olimpijsko doto, v smuku pa je bila četrta.

Nekdanja alpska smučarka Hanni Wenzel je osvojila štiri olimpijske medalje, njena hči pa Tina Weirather pa se s Pjongčanga vrača s svojo prvo. Foto: Getty Images

V superveleslalomu, kjer je češka deskarka Ester Ledecka z zmago poskrbela za največjo senzacijo teh iger, je bila tretja, v smuku pa je osvojila 4. mesto. Foto: Getty Images