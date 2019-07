Poglejte na vzhod, v države, kjer je nogomet zaznamovan z navijaškimi divjanji #video

Konec tedna se začenja nova sezona Prve Lige Telekom Slovenije, spet pa bomo lahko spremljali pravi mestni "derbi". To bo tekma med ljubljanskima kluboma Bravom in Olimpijo, besedo derbi pa smo dali v narekovaje, saj med kluboma ni omembe vrednega rivalstva. A vendarle gre za pravi mestni obračun, ne primestni ali medmestni, kot smo jih vajeni, ob tej iztočnici pa smo malo pobrskali po spletu in poiskali nekaj zanimivih mestnih rivalstev v evropskem nogometu.

V današnji rubriki Top10 smo se osredotočili na morda malo manj znane mestne nogometne derbije po Evropi, ne bomo pogrevali najbolj zvezdniških derbijev iz najmočnejših lig, o madridskem rivalstvu Reala in Atletica je bilo napisanega že veliko, prav tako o milanskem derbiju med Interjem in Milanom, pa Laziem in Romo v Rimu, Panathinaikosom in Olympiacosom v Grčiji, pa Unitedom in Cityjem v Manchestru in številnih rivalstvih še številčnejših londonskih klubov ...

Prav tako v tem izboru ne bomo zajeli velikih derbijev s področja nekdanje Jugoslavije, vročega beograjskega spopada med Crveno zvezdo in Partizanom, pa sarajevskega večnega rivalstva med Železničarjem in FK Sarajevom in drugih, ki jih na Balkanu ne manjka. Pogledali smo na Vzhod, tudi v države t. i. nove Evrope, kjer je nogomet nemalokrat zaznamovan z navijaškimi divjanji in kjer so derbiji, še posebej "večni", "klasični" ali "mestni", po padcu železne zavese še posebej intenzivni.

Če je iztočnica ljubljanski dvoboj Bravo – Olimpija, je treba povedati, da smo pri nas že imeli tudi veliko resnejše prvoligaške mestne derbije. NK Maribor je imel nekoč konkurenco v Železničarju, klubu, ki je v slovenski prvi ligi odigral le eno sezono, Olimpija je imela dolga leta na svojem dvorišču tekmeca v Slovanu, pa Svobodi, kasneje Ljubljani in Interblocku.

A tako zagrizenih mestnih rivalstev, kot je naslednjih deset, v našem nogometu vendarle nikoli ni bilo.

1. Poljska

Rivalstvo med varšavskima kluboma Legio in Polonio se je začelo leta 1921, a zadnja leta nekoliko zamrlo, saj kluba ne igrata na isti ravni. Polonia, najstarejši varšavski nogometni klub, danes igra v tretji poljski ligi, v zgodovini pa je osvojila dva naslova poljskega prvaka. Legija, prvi poljski vojaški klub, je veliko uspešnejša, še danes je prvoligaš, od leta 1916, ko je bila ustanovljena, pa je osvojila 13, naslovov poljskega prvaka. Trenutni izid med moštvoma je 29:29, najvišja zmaga v zgodovini varšavskega rivalstva pa pripada Polonii, ki je leta 1921 mestnega tekmeca premagala z 8:0.

Največji poljski nogometni derbi pa pripada drugemu največjemu mestu v državi, Krakovu, Obračun med tamkajšnjo Wislo in Cracovio, najstarejšima poljskima nogometnima kluboma, se imenuje "Sveta vojna za Krakov". Izraz je leta 1908 skoval branilec Cracovie Ludwik Gintel, še najresneje pa ga jemljejo navijači obeh moštev, ki že dobro stoletje skrbijo za to, da ima lokalna policija ob tekmah zagrizenih rivalov polne roke dela. Wisla je s 13 naslovi prvaka ob varšavski Legii eno najuspešnejših moštev poljskega prvenstva, Cracovia je bila prvak petkrat, nazadnje davnega leta 1948.

2. Rusija

Najbolj napet nogometni spopad v širni Rusiji je moskovski derbi med Spartakom in Dinamom. CSKA je klub vojske, rdeče armade, Dinamo policije, medtem ko Spartak, klub trgovske zveze, velja za ljudski klub. Posebej zagrizeno je rivalstvo Spartaka in Dinama, ki sta v zgodovini (ustanovljena sta bila v dvajsetih letih prejšnjega stoletja) odigrala 204 tekme, 73 jih je dobil Spartak, 70 jih je bilo neodločenih, 61-krat pa je slavil Dinamo. Danes se navijači obeh klubov v gozdovih v okolici Moskve redno dobivajo na množičnih in izjemno brutalnih pretepih, čudne, včasih nasilne in vse prej kot poštene prakse pa so del zgodovine tega rivalstva.

Predsednik Dinama, nihče drug kot vodja zloglasne sovjetske varnostno-obveščevalne službe NKVD (kasneje KGB) Lavrentij Berija, je leta 1942 denimo poskrbel, da so ustanovitelj Spartaka Nikolaj Starostin in njegovi trije bratje pristali v zaporu, zaradi domnevne zarote proti voditelju Sovjetske zveze Josipu Stalinu. Po desetih letih prisilnega dela v sibirskem gulagu se je Starostin vrnil v Spratak leta 1953, leta, ko je Stalin umrl in so Berijo usmrtili njegovi nasprotniki v boju za oblast, odtlej pa je v klubu veljalo eno sveto pravilo, da je treba Dinamo vselej premagati. Za vsako ceno.

3. Bolgarija

Tudi spopadi dveh najuspešnejših in največjih bolgarskih klubov, obeh iz prestolnice Sofije, se imenujejo "večni derbiji". V teh je starejši Levski (1914) tudi uspešnejši od mlajšega CSKA-ja (1948) Sofija, v 203 tekmah jih je 82 dobil Levski, 68 CSKA, 52 pa je bilo neodločenih. Tudi najvišjo zmago ima Levski (7:1 iz leta 1994), zato pa je bil CSKA večkrat bolgarski prvak (31:26). Tudi navijači obeh klubov so skozi leta razvili hudo rivalstvo, ki se pogosto sprevrže v nasilne obračune, a na tekmi bolgarskega pokala leta 1985 so se na igrišču pretepali kar nogometaši omenjenih moštev.

Po nekaj sumljivih odločitvah so delivci pravice izgubili nadzor nad tekmo, nogometaši pa so izgubili nadzor nad svojimi živci in tekma je bila "manifestacija primitivizma", kot so jo označili mediji. V škandal je posegel centralni komite bolgarske komunistične partije in oba kluba razpustil. Šestim nogometašem, med njimi reprezentančnima zvezdnikoma Hristu Stojčkovu in Borislavu Mihajlovu, je izrekel dosmrtno prepoved igranja poklicnega nogometa, a jo že naslednje leto spremenil in nogometaši so lahko nadaljevali svoje kariere.

4. Romunija

Tudi derbiji Steaue in Dinama, največjih bolgarskih nogometnih klubov, ki domujeta v prestolnici Sofiji, so večni. Drugače kot v Rusiji in Bolgariji je zgodovinska statistika med zagrizenima bolgarskima tekmecema precej bolj izenačena. Od njune ustanovitve ob koncu štiridesetih let prejšnjega stoletja sta odigrala 174 tekem, vsaka ekipa je dosegla 59 zmag, 56 dvobojev pa je bilo neodločenih. Steaua, s 26 naslovi državnih prvakov romunska rekorderka, je leta 1998 poskrbela za zmago z najvišjo razliko na večnih derbijih, Dinamo – ta ima 18 naslovov romunskega prvaka – je premagala s 5:0.

Steaua je uspešnejša na mednarodni sceni, leta 1986 je osvojila evropski pokal državnih prvakov, predhodnico lige prvakov, ko je v finalu po enajstmetrovkah odpravila znamenito Barcelono, pa nato istega leta še evropski super pokal, v katerem je bila boljša od kijevskega Dinama. Zmagoviti gol je v tem dosegel Gheorghe Hagi, največji romunski nogometaš vseh časov in legenda Steaue. To seveda boli navijače Dinama, ki s podporniki Steaue redno obračunavajo s pestmi, to vroče rivalstvo pa ni omejeno le na nogomet, pač pa plamti tudi v rokometu, ragbiju, vaterpolu …

5. Madžarska

Pri naših sosedih je središče klubskega nogometa prestolnica Budimpešta in njeni štirje klubi, Ferencvaroš, Ujpest, MTK in Honved. Z 29 naslovi državnih prvakov je najuspešnejši med njimi Ferencvaroš, ki trenutno najbolj vroče rivalstvo goji z Ujpestom, najstarejšim izmed četverice (ustanovljen leta 1985), nekoč pa je bil največji tekmec MTK. Ta je veljal za judovski klub, saj so v njem pred drugo svetovno vojno igrali nekateri odlični nogometaši judovske vere, medtem ko Ferencvaroš še danes velja za leglo skrajne desnice. Med navijači obeh klubov v preteklosti ni bilo ljubezni, a pretirane napetosti med njimi danes ni, saj je MTK trenutno drugoligaš.

Veliko bolj napeto je med podporniki Ferencvaroša in trenutnih ter zgodovinskih rivalov Ujpesta in Honeveda. Pretepi med huliganskimi skupinami so stalnica, policisti na dan derbijev pred njimi varujejo javnost, a te tekme domala ne minejo brez vsaj gmotne škode zaradi vandalizma. MTK je zgodovinsko gledano drugi najuspešnejši klub na Madžarskem s 23 naslovi prvaka, Ujpest jih ima 20, 14 pa Honved, leta 1909 ustanovljen vojaški klub, za katerega pa je pred selitvijo v Madrid igral največji madžarski nogometaš in eden najboljših nogometašev vseh lasom Ferenc Puškaš.

6. Češka

Za največji češki nogometni derbi skrbita praška kluba Slavija in Sparta, gre za zagrizeno rivalstvo, a z veliko manj nasilja med navijači. Oba kluba sta bila ustanovljena ob koncu 19. stoletja, do zdaj sta odigrala 293 medsebojnih tekem, Sparta jih je dobila 133, Slavija 90, 70 pa je bilo neodločenih, najvišjo zmago v zgodovini derbijev pa je leta 1907 zabeležila Slavija, ki je zmagala z 9:1.

Sparta ima iz časa Češkoslovaške 21 naslovov državnih prvakov, Slavija 13, v času samostojne Češke republike pa jih je Sparta osvojila 12, Slavija letos petega.

7. Slovaška

V nasprotju s sosedi je na Slovaškem tradicionalni nogometni derbi medkrajevni, med Slovanom iz glavnega mesta Bratislave in Spartakom iz Trnave. Zgodovinsko gledano je največji Slovanov rival Žilina, ki je s sedmimi naslovi prvaka drugi najuspešnejši slovaški klub po razpadu Češkoslovaške, a s Trnavo so Bratislavčani obračunavali še v času skupne države s Čehi. Slovan je bil osemkrat češkoslovaški prvak, Spartak petkrat.

Konkurenco v Bratislavi Slovanu danes predstavljata le Inter in Petržalka. Prvi si je lani ponovno izboril preboj v prvo ligo, druga ostaja v drugem razredu.

8. Belorusija

Podobno kot v Sloveniji je tudi v Belorusiji največji nogometni derbi med kluboma iz dveh mest. Med Dinamom iz Minska in BATE iz Borisova, a prvi ima resnega tekmeca vendarle tudi na svojem dvorišču v glavnem mestu države. To je Torpedo iz Minska, ki od razpada Sovjetske zveze še ni osvojil naslova prvaka. Dinamo je s sedmimi naslovi drugi najuspešnejši klub v državi, nedotakljiv prvi je BATE s 15. lovorikami. V času SZ je bilo v beloruski ligi še veliko bolj enolično, ob Dinamu in Torpedu so v Minsku igrali še klubi BVO, SKA, Sputnik, Minsk, Traktor, FSM in Orbita.

9. Ukrajina

Največji ukrajinski nogometni derbi je med kijevskim Dinamom in Šahtarjem iz Donjecka. Dinamov mestni tekmec je kijevski Arsenal, rivalstvo med kluboma pa je daleč od kakršnegakoli derbija, podobno kot bo najbrž v Ljubljani med Olimpijo in novincem v prvoligaški druščini Bravom. Razlika med kluboma je velika, Dinamo je velikan, ki je v sovjetski prvi ligi osvojil rekordnih 13 naslovov prvaka, v ukrajinski prav tako rekordnih 15, tem pa dodal še dve evropski lovoriki v sredini sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja. Arsenal je palček, ki je v SZ igral v drugi ligi, danes pa je prav tako ukrajinski drugoligaš.

10. Turčija

Za konec še izlet na jug Evrope, v Turčijo, kjer je glavno mesto Ankara, kar se nogometa tiče, drugorazredno, saj ima najboljše klube Istanbul. Za prevlado se bojujejo v največjem turškem mestu velikani Galatasaray, Fenerbahče in Bešiktaš, klubi, ki so osvojili 55 od 62 naslovov prvaka turške Super lige od njene ustanovitve leta 1959. Domačo prevlado istanbulske trojice sta uspela na kratko prekiniti le Trabzonspor (šest naslovov) in Bursaspor (en naslov).

Galatasaray je z 22 naslovi turškega prvaka najuspešnejši med veliko trojico, njegov največji tekmec pa je Fenerbahče. Tega derbija se je oprijela oznaka večni, a je tudi medcelinski, saj kluba domujeta na različnih straneh Bosporske ožine, kar pomeni, da je eden evropski, drugi pa azijski. Na evropski strani je Galatasaray, na azijski Fenerbahče, njuni spopadi pa veljajo za najbolj vroče v klubskem nogometu nasploh.

Vsi trije klubi imajo vročekrvne in nemalokrat tudi nasilne podpornike. V navijaški folklori ne manjka pretepov, zmerjanj, pirotehnike, razgrajanj in še in še. Tovrstne nevšečnosti pa niso omejene le na nogomet, vsa tri športna društva gojijo tudi košarko in odbojko.

