Najstnice in najstniki, ki jim je uspelo skoraj neverjetno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsako leto na turnirjih izstopa kakšen mladi igralec ali igralka. Letos je to šele 15-letna Cori Gauff, ki je v uvodnem krogu premagala Venus Williams. V zgodovini turnirjev velike četverice se je zvrstilo kar nekaj najstnikov in najstnic, ki jim je uspelo dvigniti prestižno lovoriko na turnirjih za grand slam.

Cori Gauff, 15-letna teniška igralka iz ZDA, je letos v Wimbledonu vzbudila že ogromno zanimanja. Za nas bo še toliko zanimivejše, ko se bo mlada Američanka v tretjem krogu pomerila z našo Polono Hercog. Še zdaleč pa ni edina, ki so jo mediji pograbili in jo že proglasili za novo teniško zvezdnico.

V zgodovini največjih turnirjev se je namreč zvrstilo kar nekaj najstnikov, ki so zmagali na turnirjih velike četverice. V Sportalovi rubriki smo pogledali, kateri so ti igralci, ki so zmagali v najstniških letih.

Foto: Gulliver/Getty Images

Martina Hingis (16 let in 177 dni)

Rekord drži zdaj že nekdanja švicarska teniška igralka Martina Hingis. Ta je leta 1997 na OP Francije podrla rekord Monike Seleš, potem ko je v finalu premagala Mary Pierce. Švicarka je prav tako postala najmlajša prva igralka na svetovni lestvici. Tistega leta je Hingisova zmagala še Wimbledon in OP ZDA. Skupno je v svoji karieri osvojila pet turnirjev za grand slam, zadnjega, ko je bila stara šele 18 let, pozneje v karieri pa so jo ustavile poškodbe.

Monika Seleš (16 let in 189 dni)

Na drugem mestu je Monika Seleš, v Jugoslaviji rojena ameriška teniška igralka. Seleševa je leta 1990 na OP Francije na kolena spravila Steffi Graf in zmagala svoj prvi turnir za grand slam od skupno devetih. Njena kariera bi bila lahko še mnogo bolj uspešna, če je leta 1993 na turnirju v Hamburgu ne bi zabodel neuravnovešeni gledalec. Monika po tistem napadu nikoli ni bila več ista.

Foto: Gulliver/Getty Images

Tracy Austin (16 let in 270 dni)

Tretja v vrsti je prav tako ženska teniška igralka. Tracy Austin je v svoji karieri osvojila dva turnirja za grand slam. Oba je dobila na OP ZDA. Prvega je zmagala leta 1979, ko je v finalu premagala Chris Evert, s čimer je prekinila njeno veliko prevlado na OP ZDA –tisto leto je Chris namreč lovila že svojo peto zaporedno zmago.

Foto: Guliver/Getty Images

Marija Šarapova (17 let in 75 dni)

Leta 2004 je za veliko senzacijo poskrbela dolgonoga svetlolaska po imenu Marija Šarapova. Ruska teniška igralka je v finalu premagala Sereno Williams, ki je takrat veljala za veliko favoritinjo. Po tistem finalu so se njuni odnosi še bolj ohladili. Šarapova je kasneje namreč še štirikrat zmagala na turnirjih za grand slam. Sibirska tigrica je še vedno aktivna, a trenutno doživlja zelo težke čase, potem ko je morala že v prvem krogu predati dvoboj.

Foto: YouTube

Michael Chang (17 let, 110 dni)

V moški konkurenci med najmlajšimi zmagovalci turnirja za grand slam najdemo Michaela Changa, Američana, ki je svojo edino zmago na turnirju za grand slam dosegel leta 1989 v Parizu na OP Francije. Chang, ki je bil znan kot igralec z osnovne linije, je takrat v finalu premagal Šveda Stefana Edberga.

Foto: Gulliver/Getty Images

Arantxa Sanchez Vicario (17 let, 174 dni)

Španka Arantxa Sanchez Vicario je leta 1989 kot najstnica zmagala na OP Francije. Tistega leta ji je v finalu po treh nizih uspelo premagati legendarno Steffi Graf, takratno branilko naslova. Španka je postala najmlajša tekmovalka, ki je uspela zmagati na turnirju za grand slam. Njen rekord je veljal le eno leto, potem ko ji je ta primat vzela Monika Seleš. Arantxa Sanchez Vicario je v svoji karieri osvojila štiri zmage na turnirjih za grand slam.

Foto: Guliver/Getty Images

Boris Becker (17 let, 228 dni)

Za norišnico na wimbledonski sveti travi je leta 1985 poskrbel Boris Becker. Čudežni nemški najstnik je tistega leta po štirih nizih v finalu premagal Kevina Currana. Tistega leta je postal najmlajši igralec, ki je osvojil prestižni turnir. Prav tako je postal prvi nepostavljeni zmagovalec Wimbledona. Becker je v svoji bogati karieri zmagal šest turnirjev za grand slam, od tega so bili trije v Londonu. Pozneje je delal tudi kot trener, uspešno je vodil Novaka Đokovića.

Foto: Gulliver/Getty Images

Mats Wilander (17 let, 293 dni)

Švedski igralec Mats Wilander je na teniški sceni eksplodiral leta 1982. Kot nepostavljeni igralec je zmagal na OP Francije, kjer je kot 17-letni golobradi mladenič po štirih nizih premagal Argentinca Guillerma Vilasa. Danes 54-letni Wilander je še edini igralec, ki je vse štiri turnirje za grand slam zmagal pred svojim 20 letom.

Foto: Gulliver/Getty Images

Bjorn Borg (18 let in 10 dni)



Bjorn Borg je postal prvi najstnik, ki je zmagal na turnirju za grand slam. To mu je uspelo leta 1974 na OP Francije, kjer je po petih nizih premagal Manuela Orantesa. Borg je v svoji karieri osvojil enajst turnirjev velike četverice.

Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal (19 let in 3 dni)

Na repu desetih najmlajših teniških igralcev se je znašel tudi Rafael Nadal ali kralj peska, kot ga nekateri radi imenujejo. Ta je svoj prvi veliki najstniški uspeh dosegel na svojem najljubšem teniškem igrišču. Prvi turnir na OP Francije je dobil leta 2005, ko je v finalu premagal Argentinca Mariana Puerta. Majorčan je do danes skupno zbral 18 zmag na turnirjih za grand slam, kar 12 jih je dosegel na pariškem pesku.