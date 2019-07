Polona Hercog po veliki zmagi: Sposobna sem še veliko več #video

Dejstvo je, da Polona v letošnji sezoni igra kot prerojena. To kažejo tudi njene igre v Wimbledonu, najbolj prestižnem teniškem turnirju na turneji. V drugem krogu je imela vse prej kot lahko nasprotnico, a je z njo opravila v dveh nizih 6:2 in 6:4. Za zmago pa je Myriborčanka potrebovala eno uro in trinajst minut.

Kaj je Polona Hercog povedala po zmagi?

Foto: Gulliver/Getty Images

Polona je po zmagi dejala, da je zanjo to ena največjih zmag v zadnjem času in da je sposobna še veliko več in gre v nadaljevanje tekmovanja še z večjim optimizmom. "Ta zmaga mi pomeni veliko, predvsem zaradi samozavesti in neke dodatne potrditve, da sem to sposobna. Čeprav tudi na treningih kažem zelo dobro igro, ampak je to treba potem potrditi na tekmah."

Kaj lahko pripravi 15-letnici, ki je letos največja senzacijav Wimbledonu?

V tretjem krogu jo čaka največja senzacija letošnjega Wimbledona. To je 15-letna Američanka Cori Gauff, ki se je na turnir prebila skozi kvalifikacije. Ta je v prvem krogu presenetljivo odpravila Venus Williams, v sredo pa je na kolena spravila še Slovakinjo Magdaleno Rybarikovo 6:3, 6:3.

Cori Gauff je letošnja največja senzacija v Wimbledonu. V tretjem krogu bo igrala proti naši Poloni Hercog. Foto: Gulliver/Getty Images

Polona Hercog o naslednji nasprotnici