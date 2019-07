Marija Šarapova, kot je nismo vajeni in na robu solz #video

Ravno danes mineva 15 let, odkar je Marija Šarapova kot 17-letno dekle zmagala v Wimbledonu. Petnajst let po tem je zgodba povsem drugačna. Rusinja je morala v prvem krogu turnirja predati dvoboj, na novinarski konferenci pa je komaj zadrževala solze.

Marija Šarapova je od letošnjega januarja igrala na le enem turnirju. Na turnirju na Majorki se je prebila do drugega kroga, v katerem jo je zlahka premagala Nemka Angelique Kerber, poraz v Wimbledonu pa je bil zanjo prava mala katastrofa. Proti Francozinji Pauline Parmentier je morala v tretjem nizu pri izidu 5:0 predati dvoboj.

"Zelo redko se mi je zgodilo, da sem se morala umakniti sredi dvoboja. Zagotovo je to boleče." Foto: Gulliver/Getty Images

Dvaintridesetletna teniška igralka je po drugem nizu zahtevala zdravniško pomoč, ob čemer je bilo razvidno, da ima težave s podlaktjo, s katero je imela težave že v preteklosti. "Zagotovo ni lahko, ko dvoboj končam na takšen način. Zelo redko se mi je zgodilo, da sem se morala umakniti sredi dvoboja. Zagotovo je to boleče," je uvodoma na novinarski konferenci povedala petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam. Glede poškodbe je povedala, da je zelo zapletena, saj ji do zdaj še nihče ni znal povedati, zakaj se pojavljajo bolečine.

Noče se še umakniti: "Še vedno čutim strast"

Ob teh težavah se pojavlja vprašanje, kako vse skupaj psihološko vpliva nanjo in ali morda ena najbolj prepoznavnih športnic razmišlja o tem, da bi se umaknila iz profesionalnega tenisa. Ob tem vprašanju zvezdnica ni ostala ravnodušna.

"Nočem še končati. Seveda, dvoboj sem predala sredi igre. Tega ne delam pogosto. Že dolgo nisem imela novinarske konference na turnirju za grand slam in še zmeraj želim biti del tega. Še vedno sem ponosna, da sem lahko tukaj. Vsekakor to ni lahka pot. Lahka pot bi bila, če bi delala kaj drugega, saj sem si ustvarila veliko drugih možnosti. Nikoli nisem izbirala lažjih poti. Vedno sem trdo delala, bila predana in osredotočena. Kot sem že povedala, je ta trenutek težko, vendar to, kar delam, rada delam. Še vedno čutim strast do te igre," je povedala vidno prizadeta sibirska tigrica.

Njeno kariero je zaznamovala tudi dopinška afera. Foto: Gulliver/Getty Images

Njeno kariero zaznamovala tudi dopinška afera

Marija Šarapova je v svoji karieri osvojila 36 turnirskih zmag, nazadnje je slavila leta 2017 na Kitajskem. Slavila je na petih turnirjih za grand slam. Nazadnje je na turnirju velike četverice zmagala na OP Francije leta 2014.

Njeno kariero je zaznamovala tudi dopinška afera. Kaznovana je bila zaradi jemanja meldonija in dobila 15-mesečno prepoved igranja na teniških turnirjih. Se Šarapova lahko še kdaj vrne v staro formo, s katero je kraljevala na teniških igriščih?