V živo: Tamara Zidanšek proti nekdanji finalistki Wimbledona

V ženskem delu teniškega turnirja v Wimbledonu bosta igrali dve slovenski igralki. To sta Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Za obe bo to prvi nastop na glavnem turnirju tega prestižnega turnirja.