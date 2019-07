V živo: hiter konec za Bedeneta, Federer izgubil prvi niz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan teniškega turnirja v Wimbledonu bo zelo zanimivo, saj bosta prvič na sveto travo stopila Roger Federer in Rafael Nadal. Slovenski igralec Aljaž Bedene je z nastopi končal že v prvem krogu, ko ga je s 6:3, 3:6, 2:6 in 6:7 (3) premagal Italijan Matteo Berrettini.

Bedene je prvi niz dobil po tem, ko je v četrti igri odvzel servis Italijanu in prednost obdržal do konca niza. V drugem je Slovenec dobro začel in takoj naredil "break", toda za razliko od prvega niza mu takrat ni uspelo prednosti obdržati, izgubil je tako četrto kot šesto igro, ko je serviral, tako da se je Berrettini veselil izenačenja v nizih.

Tretji niz se je v Italijanovo korist nagnil v tretji igri, ko je Bedene, 85. na lestvici ATP, izgubil na svoj servis, piko na i pa je Berrettini postavil z novim "breakom" v sedmi igri.

V četrtem sta bila igralca zelo izenačena, igrala tudi zelo dolge igre, posledično pa je niz odločila podaljšana igra, v kateri je Italijan hitro povedel s 3:0. Ob koncu je izkoristil drugo zaključno žogico za zmago s 7:3.

Foto: Gulliver/Getty Images

Federer proti Južnoafričanu, na delu tudi Nadal

Na osrednje igrišče bo v torek stopil Roger Federer, osemkratni zmagovalec tega turnirja. Njegov nasprotnik bo Južnoafričan Harris Lloyd, s katerim bosta prvič igrala. Zimzeleni Švicar s 86. igralcem sveta ne bi smel imeti velikih težav.

Svoj prvi medsebojni dvoboj bosta igrala tudi Rafael Nadal, tretji nosilec turnirja, in Japonec Juiči Sugita, ki se je na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije.

ATP