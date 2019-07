Novak Đoković bo že prvi dan igral z novo okrepitvijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković, lanski zmagovalec Wimbledona, bo v prvem krogu igral proti Nemcu Philippu Kohlschreiberju, ki se je do zdaj v Wimbledonu najdlje prebil do četrtfinala. Igralca sta do zdaj odigrala 12 medsebojnih dvobojev. Po statistiki veliko bolje kaže Srbu, ki je Kohlschreiberja premagal desetkrat. Nemec bo za Đokovića vse prej kot lahek nasprotnik.

Foto: Gulliver/Getty Images

Na delu tudi mladi Grk

Na delu bo tudi sedmi nosilec turnirja Stefanos Cicipas. Tokrat ga v prvem krogu čaka Thomas Fabbiano, ki se je lani prebil do tretjega kroga. Mladi Grk, ki letos tretjič nastopa v Wimbledonu, je na sveti travi najdlje prišel lani, ko se je prebil do četrtega kroga.

Kevin Anderson, lanski finalist Wimbledona, bo začel na igrišču številka tri. Njegov nasprotnik v uvodnem krogu bo Francoz Pierre-Hugues Herbert.

Aljaž Bedene, edini slovenski predstavnik v Wimbledonu, bo igral v torek. Njegov nasprotnik bo po odpovedi Borne Ćorića Italijan Matteo Berrettini.

