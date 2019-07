Čudežna 15-letnica nadaljuje neverjetno zgodbo

Šele 15-letna Cori Gauff je po zmagi nad 24 let starejšo rojakinjo padla na kolena in zajokala. "To je bilo prvič, da sem zajokala po zmagi. Nikoli si nisem mislila, da se bo zgodilo kaj takšnega. Ne vem, kaj na rečem. Trenutno živim svoje sanje in malo je ljudi, ki lahko rečejo kaj takšnega," je za BBC takoj po zmagi povedala mlada teniška igralka.

"Ne bom rekla, da nisem pričakovala zmage." Foto: Gulliver/Getty Images

Zagotovo je bila zmaga mlade zvezdnice veliko presenečenje, saj je le nekaj ljudi vedelo, za kako kakovostno igralko gre. Praktično je do zdaj ni bilo mogoče videti na velikih igriščih. Igralki sta igrali na igrišču številka ena, a Cori Gauff proti sedemkratni zmagovalki turnirjev za grand slam ni kazala nobenih znakov nervoze in strahu.

"Ne bom rekla, da nisem pričakovala zmage. Vedela sem, da bom šla na igrišča in igrala tako, kot znam. Nisem bila presenečena, ker sem zmagala. No, na koncu sem bila nekoliko nervozna. Še nikoli nisem igrala na tako velikem igrišču in pred tako glasno množico. Presenečena sem bila, ko so ljudje navijali zame."

Ko je premagala Venus Williams, svojo vzornico, so jo oblile solze. Foto: Gulliver/Getty Images

Podpisala že prvo milijonsko pogodbo

Zanimivo je, da je Venus Williams na štirih od svojih sedmih turnirjev za grand slam zmagala, ko se Gauffova sploh še ni rodila. Kljub šele 15 letom je v teniških krogih dobro poznana, saj je nove mejnike postavljala na največjih mladinskih turnirjih. To so prepoznali tudi sponzorji, saj je že podpisala milijonsko sponzorsko pogodbo.

Kljub tem številkam ostaja trdno na tleh, a ob tem tudi zelo ambiciozna. "Kot sem že povedala, želim biti najboljša. Moj oče mi je dejal, da mi to lahko uspe že pri osmih letih. Očitno tega nikoli ne verjameš in še zdaj nisem 100-odstotno samozavestna."

Po dvoboju jo je čakal še šolski izpit Cori Gauff ima pred seboj še vso športno kariero, ima pa tudi visoke cilje. Foto: Gulliver/Getty Images

Tako kot vsaka najstnica ima tudi ona šolske obveznosti. Na večer zadnjega dvoboja v kvalifikacijah jo je čakal še izpit, ki ga je uspešno opravila. Kljub njenim uspehom veliko učiteljev sploh ne ve, da je teniška igralka. Kot je sama povedala, nerada govori o sebi.

"Na izpitu sem dobila štirico. V dvoboju z Venus bi si dala petico in upam, da bom tudi na naslednjem dvoboju igrala za petico, ampak nikoli ne veš," je še povedala čudežna deklica. Ta bo v drugem krogu igrala proti Slovakinji Magdaleni Rybarikovi, trenutno 139. igralki sveta.