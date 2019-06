Petnajstletnica v Wimbledonu pripravila senzacijo #video

V četrtek je slovenske ljubitelje tenisa razveselila novica, da se je Kaja Juvan, 18-letna Ljubljančanka, skozi kvalifikacije uvrstila na glavni turnir v Wimbledonu. Juvanova bo prvič igrala na tovrstnem turnirju med članicami, veliko več pozornosti pa je požela Coco Gauff, ki je s 15 leti in 122 dnevi postala najmlajša igralka, ki bo zaigrala na glavnem turnirju na sveti travi.

"Nič ne vem o rekordih, dokler mi kdo ne pove." Foto: Gulliver/Getty Images

Dekle, ki še ne more pridobiti vozniškega dovoljenja, ampak naj vas njena leta ne zavedejo. Mlada teniška igralka je na dobri poti, da postane nova teniška zvezda. V zadnjem krogu kvalifikacij je z rezultatom 6:1, 6:1 odpihnila Belgijko Greet Minnen in si tako priborila mesto za glavni turnir Wimbledona.

"Nič ne vem o rekordih, dokler mi kdo ne pove. Zares sem hvaležna, da sem lahko tukaj in hvaležna sem svojim staršem, ker me niso nikoli omejevali pri mojih ciljih. Nekateri starši namreč to delajo. Nisem vesela samo zato, da so sprejeli moje cilje, ampak tudi zato, da so se žrtvovali, da sem prišla do sem," je povedala Gauffova, ki še nekaj dni pred začetkom kvalifikacij ni vedela, da bo sploh igrala.

Ravno je nakupovala, ko je izvedela, da so jo povabili

Gauffova je šele osem dni pred začetkom kvalifikacij zvedela, da je dobila posebno povabilo. V tistem trenutku je ravno nekaj nakupovala na spletu, a je svoje misli zelo kmalu usmerila v tenis. In kot kaže, več kot uspešno. Zdaj je postala najmlajša igralka na glavnem turnirju Wimbledona in tako podrla rekord Laure Robson, ki se je leta 2009 prav tako s 15 leti uvrstila na turnir.

Foto: Gulliver/Getty Images

Na začetku svoje kariere postavila že kar nekaj rekordov

Sicer pa je Coco že vajena podiranja rekordov. Pri trinajstih letih je postala najmlajša igralka, ki se ji je med mladinkami uspelo uvrstiti v finale, prav tako pa je pri 14 letih postala najmlajša zmagovalka OP Francije med mladinkami. V tej sezoni pa v Parizu postala najmlajša igralka, ki ji je uspelo dobiti dvoboj v kvalifikacijah.

Cori Coco Gauff je začela igrati tenis pri sedmih letih. Odraščala je v Kanadi, a so se z družino kmalu preselili na Florido, kjer je imela boljše pogoje za treniranje. Njeni starši so tudi bili športniki. Oče je na univerzi igral košarko, njena mama pa se je ukvarjala z atletiko.