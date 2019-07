V živo: Polona Hercog po tesnem dvoboju v drugem krogu, Jakupovićeva žal ne #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot prva wimbledonsko travo pravkar preizkusila Polona Hercog, trenutno naša najboljša teniška igralka, ki je na najbolj prestižnem turnirju igrala že v tretjem krogu. Mariborčanka je v prvem krogu igrala proti Slovakinji Viktoriji Kuzmovi in jo premagala po treh nizih.

Polona Hercog je za zmago potrebovala 2 uri in 33 minut. Foto: Gulliver/Getty Images

Dvoboj je bil zelo napet. Prvi niz je pripadel Slovakinji (6:4). Zelo napeto je bilo v drugem nizu. Tega je odločila šele podaljšana igra. Tam je več zbranosti pokazala naša igralka, ki je podaljšano igro dobila s 7:5. V tretjem, odločilnem nizu je Polona zaostajala že z 1:3. V nadaljevanju dvoboja smo lahko videli serijo "breakov", odločilna je bila enajsta igra, ko je naša trenutno najboljša igralka nasprotnici vzela servis in povedla s 6:5. V dvanajsti igri je izkoristila drugo zaključno žogo in po dobrih dve urah in pol zmagala in se uvrstila v 2. krog.

V drugem krogu jo čaka Američanka Madison Keys, 17. nosilka, ki je v prvem krogu izločila Tajko Luksiko Kumkhum.

Hiter konec za Jakupovićevo

Na igrišču številka sedem je igrala Dalila Jakupović in morala belgijski veteranki Kirsten Flipkens priznai premoč. Flipkensova je napredovala z zmago v dveh nizih, s 6:1 in 6:3. Za 28-letno Dalilo je bil to prvi nastop na glavnem delu turnirja v Wimbledonu.

Prvi krog je bil usoden tudi za Naomi Osaka, drugo nosilko turnirja. Z 2:0 v nizih (7:6 (4) in 6:2) jo je izločila Kazahstanka Julija Putintseva. To v drugem krogu čaka Švicarka Viktorija Golubić, ki je premagala Poljakinjo Igo Swiatek s 6:2 in 7:6 (3).

Poslovila se je deseta nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka, ki jo je v 1. krogu izločila 139. igralka sveta, Slovakinja Magdalena Rybarikova. Ta je slavila s 6:2 in 6:4. Uspešno sta delo opravili Čehinja Karolina Pliškova pa tudi Romunka Simona Halep, sedma nosilka turnirja.

WTA