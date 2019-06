Vplivni milijarder in njegovih deset poslov, s katerimi je stresel svet

"Zidani in Pavoni," je v drugem letu svojega prvega mandata na čelu Real Madrida povedal Florentino Perez in s tem mislil na to, da bo v prihodnosti skrbel za zvezdniške, galaktične okrepitve, kot jih je takrat poimenoval, ob tem pa skrbel tudi za naraščaj iz lastne nogometne šole. Držal je le del obljube.

"Pavonov" je bilo v naslednjih 16 letih, kolikor v obdobjih med letoma 2000 in 2006 ter 2009 do danes že opravlja predsedniško funkcijo, bolj malo. Tudi (ne)srečni Christian Pavon ni zdržal dolgo in je pozneje srečo poiskal pri Zaragozi.

"Zidanov" je bilo ogromno, prav lahko pa se zgodi, da bo še kakšen galaktik pri najbolj trofejnem evropskem klubu pristal še letos. Omenja se Paul Pogba, a še preden kontroverzni Francoz, ki je vse bolj nezadovoljen pri Manchester Unitedu, pride, se sprehodimo po aveniji najboljših in najbolj spektakularnih okrepitev, za katere je do zdaj poskrbel uspešni španski gospodarstvenik in nekdanji politik Perez, ki ima pod palcem več kot dve milijardi evrov.

Foto: Reuters

Luis Figo, julij 2000 (60 milijonov evrov)

Že prvi Perezov galaktik je bil eden tistih, s katerimi je najbolj stresel nogometni svet. Iz vrst največjega tekmeca Barcelone je za takratni svetovni rekord 60 milijonov evrov pripeljal njihovega najboljšega nogometaša Luisa Figa in poskrbel za greh, s katerim si je nakopal obilo gorja, a tudi privržencev. Prav z obljubo o tem, da bo v Madrid pripeljal slovitega Portugalca, je namreč gradil svojo predsedniško kandidaturo nekaj mesecev pred tem.

Figo, takrat eden od najboljših nogometašev na svetu in tudi dobitnik zlate žoge, se je v beli majici Reala dobro znašel, jo nosil pet let in v tem času v 245 nastopih zabil 56 golov, prispeval pa tudi 93 asistenc. Ko je odšel v milanski Inter, se je lahko pohvalil z osvojeno ligo prvakov pri Realu, dvakrat je bil španski prvak, enkrat pa osvojil tudi medcelinski pokal in štirikrat španski superpokal.

Foto: Reuters

Zinedine Zidane, avgust 2001 (77,5 milijona evrov)

Leto po velikem Figovem prestopu je Perez poskrbel še za en svetovni rekord in v Madrid pripeljal dvakratnega dobitnika zlate žoge in enega najboljših nogometašev na svetu, za katerega je torinskemu Juventusu odštel 77,5 milijona evrov. Zidane se je izkazal za eno boljših okrepitev v zgodovini kluba. Santiago Bernabeu je ploskal vsakemu njegovemu dotiku z žogo in jokal, ko je pet let pozneje na istem prizorišču končal svojo nogometno pot.

Zaključil jo je z naslovom evropskega prvaka pri Realu, odločilen gol v finalu pa je na spektakularen način zabil prav on, osvojil pa tudi en naslov španskega prvaka, evropski superpokal, medcelinski pokal in dva španska superpokala. Real je zapustil po 227 nastopih, v katerih je dosegel 49 golov, prispeval pa 66 asistenc.

V Real se je leta pozneje vrnil v nekoliko drugačni vlogi in ga kot trener med leti 2016, 2017 in 2018 popeljal do neverjetnih treh naslovov evropskega prvaka v nizu, ga potem zapustil in se pred kratkim spet vrnil na njegovo klop.

Foto: Reuters

Ronaldo, avgust 2002 (45 milijonov evrov)

Ronaldo, takrat že dvakrat zlata žoga, je v Madrid prišel takoj po koncu svetovnega prvenstva 2002, na katerem je zablestel. Pokazal je, da je huda poškodba pozabljena, in Brazilijo kot najboljši strelec prvenstva popeljal do njenega zadnjega naslova svetovnega prvaka. Iz milanskega Interja, katerega številne navijače je močno razočaral, je prišel za 45 milijonov evrov.

Pri Realu je ostal do januarja 2007, ko se je vrnil v Milan, a ne k Interju, ampak njegovemu največjemu tekmecu Milanu, v tem času pa na 177 tekmah zabil 104 golov, prispeval pa tudi 34 asistenc. Z Realom je dvakrat postal španski prvak, osvojil pa tudi medcelinski pokal, evropski superpokal in španski superpokal.

Foto: Reuters

David Beckham, julij 2003 (37,5 milijona evrov)

Zadnji Perezov galaktični prestop v njegovem prvem predsedniškem obdobju na čelu Reala je bil angleški super zvezdnik, ki je glamur na Santiago Bernabeu prinesel ne samo na igrišče, ampak morda še bolj ob njem. Nogometna in modna ikona. Beckham je v majici Reala kljub vsemu prikazal številne dobre igre, zato se ga navijači še danes radi spominjajo. Tako zaradi njegovega odnosa do kluba kot tudi zaradi iger, ki jih je kazal.

Z Realom mu sicer ni uspelo osvojiti naslova evropskega prvaka, kot ga je za Manchester United, iz katerega je za 37,5 milijona evrov prišel v Madrid, pa tudi sicer je bilo lovorik bolj malo. Enkrat je bil španski prvak, osvojil pa je tudi španski superpokal. Real je zapustil po štirih letih, 159 nastopih, 20 zadetkih in 48 asistencah, glamur in slavo pa od tam odnesel v Los Angeles in severnoameriško MLS.

Foto: Reuters

Kaka, julij 2009 (55 milijonov evrov)

Prva galaktična okrepitev Pereza v njegovem drugem predsedniškem mandatu in najava spektakularnega poletja 2009, v katerem je v Madridu sledilo še marsikaj. Za dobitnika zlate žoge in ikono navijačev Milana je Real odštel 55 milijonov evrov, a se Brazilec na Santiagu Bernabeu nikoli ni počutil preveč dobro.

Zapustil ga je brez odškodnine štiri leta pozneje, v tem času pa v 120 nastopih zabil le 29 golov, prispeval pa še 39 asistenc. Tudi lovorik ni bilo prav veliko. Enkrat se je s soigralci veselil naslova španskega prvaka, osvojil tudi pokalno lovoriko in bil še španski superpokalni prvak.

Foto: Reuters

Karim Benzema, julij 2009 (35 milijonov evrov)

Osem dni po prihodu Kakaja je Perez izpeljal še en odmeven prestop, potem ko je iz Lyona pripeljal takrat najbolj vročega mladega evropskega napadalca, ki je navduševal nogometni svet. Čeprav je ta nakup najcenejši od vseh galaktičnih, ki jih je opravil Perez, je tudi eden tistih, ki so se Realu najbolj splačali.

Benzema je namreč postal eden od najbolj ključnih nogometašev v najbolj uspešnem klubskem obdobju v zgodovini. Član Reala je še danes in bo verjetno še nekaj časa, saj ima pogodbo do leta 2021, v tem obdobju pa je v 465 nastopih prispeval 222 golov in 124 asistenc. Kar štirikrat se je veselil lige prvakov, bil dvakrat španski prvak, se s soigralci štirikrat veselil naslova klubskega svetovnega prvaka, osvojil pa tudi dva španska pokala in tri španske superpokale.

Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo, julij 2009 (94 milijonov evrov)

Benzema je bil le generalka, dan za prihodom francoskega napadalca je Perez udaril še tretjič in še veliko močneje. V Madrid je pripeljal Ronalda, takratno zlato žogo in zvezdnika Manchester Uniteda, ki ga je popeljal do naslova evropskega prvaka. Zanj je moral na Old Trafford nakazati 94 milijonov evrov, kar je bil takrat svetovni rekord, danes pa lahko ugotovi, da je bil vsak evro, ki ga je vložil vanj, bogato poplačan.

Sploh ne zaradi 117 milijonov evrov, kolikor jih je od Juventusa ob lanskem Ronaldovem spektakularnem prestopu v Torino kapnilo na račun Reala, ampak bolj zaradi tega, ker je sloviti Portugalec bogato napolnil njegove klubske vitrine.

Ko je lani po devetih letih zabijanja golov v beli majici odšel, je Real zapustil kot najboljši strelec v klubski zgodovini, ki je v Madrid prinesel nove štiri naslove evropskega prvaka, v tem času pa domov pospravil tudi štiri zlate žoge.

V 438 nastopih za Real je zabil neverjetnih 450 golov, prispeval pa še 131 asistenc. Ob štirih naslovih evropskega prvaka je z Realom osvojil še štiri klubska svetovna prvenstva, bil dvakrat španski prvak in osvojil še dva španska superpokala, pa tudi tri evropske superpokale.

Foto: Reuters

Gareth Bale, september 2013 (101 milijon evrov)

Hitronogi Valižan je v Real prišel kot nov rekorden nakup pred šestimi leti, ko so Madridčani na račun londonskega Tottenhama morali nakazati sto milijonov evrov, pa potem še enega. Bale je lahko ponosen na to, kar je v teh letih naredil. V šestih letih je v 231 nastopih zabil 102 golov, prispeval pa tudi 64 asistenc in zabijal nekatere pomembne gole, ki so Realu prinašali lovorike, a kljub temu ga navijači nikoli niso vzeli za svojega.

Perez in sodelavci ga hočejo iz Madrida spraviti že nekaj časa, a sam pravi, da bo še naprej užival v toplem madridskem soncu, pa četudi bo samo treniral in ne bo igral. To bo lahko počel še do leta 2022, če misli resno. Do takrat je namreč pogodbeno vezan z Realom.

Z njim je sicer osvojil štiri lige prvakov, bil enkrat španski prvak, osvojil še tri klubska svetovna prvenstva, tri evropske superpokale in en španski superpokal.

Foto: Reuters

James Rodriguez, julij 2014 (75 milijonov evrov)

Še en galaktičen nakup Pereza, ki prav tako sploh ni razočaral, a ga navijači Reala nikoli niso vzeli povsem za svojega. Prišel je takoj po svetovnem prvenstvu 2014 v Braziliji, kjer je navdušil in bil najboljši strelec tekmovanja, potem ko je Monaco z njegovo prodajo zaslužil kar 75 milijonov evrov.

Še vedno je član Reala, a zanj že dve leti ne igra. V zadnjih dveh sezonah je bil namreč posojen v münchenski Bayern, a tudi na Bavarskem najverjetneje ne bo več igral. Pogodbo z Realom ima do leta 2021, trenutno je uradno njegov član, a naj že kmalu ne bi bilo tako. Želel naj bi si ga namreč Napoli, posel pa naj bi bil tik pred realizacijo.

Rodriguez je v Realovem dresu sicer v treh sezonah odigral 111 tekem, zabil 36 golov in prispeval 40 asistenc. Z njim se je veselil dveh zmag v ligi prvakov, bil enkrat španski prvak, dvakrat osvojil klubsko svetovno prvenstvo in dvakrat španski superpokal.

Foto: Reuters

Eden Hazard, junij 2019 (100 milijonov evrov)

Po nekaj letih zatišja je moral Perez spet udariti letos poleti. Po sezoni, v kateri je Real krepko zaostal za cilji, saj je prvič po treh letih ostal brez lige prvakov, v španskem prvenstvu pa končal na tretjem mestu in močno zaostal za Barcelono, je njegov predsednik seveda moral reagirati. In bil seveda prepričljiv.

Iz Chelseaja je za okroglih sto milijonov evrov, kar je drugi najdražji nakup v zgodovini kluba in najdražji v letošnjem poletju, pripeljal enega najboljših nogometašev na svetu. Belgijskega nogometnega čarovnika, ki je navduševal na Stamford Bridgu in še naprej navdušuje v majici belgijske reprezentance, s katero je lani na svetovnem prvenstvu osvojil bron.