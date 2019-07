Za polfinale proti Portugalski: kako ustaviti portugalskega čudežnega dečka?

Ni počitka, slovensko rokometno reprezentanco na svetovnem prvenstvu do 21 let v Španiji ob 21. uri čaka četrtfinalni obračun s Portugalsko, v vrstah katere blesti novopečeni pivovar Diogo Silva . Portugalski čudežni deček, ki velja za enega najboljših mladih rokometašev v Evropi, je s 56 zadetki tudi najboljši strelec prvenstva. Na drugem mestu je slovenski ostrostrelec Gregor Ocvirk s 46 zadetki.

"Portugalci so zelo zanimiv nasprotnik, poznamo jih že z lanskega evropskega prvenstva in vemo, da imajo dobre posameznike. Mislim pa, da lahka s pravim pristopom, bojem in mirnostjo dosežemo želeni rezultat," je pred današnjim srečanjem za ŠD Šport povedal vratar Gašper Dobaj, ki je v zadnjih desetih minutah tekma proti Korejcem zaklenil vrata in Sloveniji omogočil bolj miren zaključek srečanja.

Slovenci so svojo moč pokazali že v uvodnem delu, ko so v skupini A s petimi zmagami zasedli prvo mesto. Boljši so bili tudi od domače reprezentance in gostiteljice turnirja Španije ter napovedali visoko uvrstitev. Svojo šesto zaporedno zmago na SP so dosegli v četrtek, ko so na prvi stopnički izločilnih bojev za štiri zadetke, z 32:28, premagali Južno Korejo.

Svetovno prvenstvo do 21 let - četrtfinale:

