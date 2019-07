Slovenci po hudem boju med osem najboljših! #video

Rokometna reprezentanca do 21 let se je na svetovnem prvenstvu v Španiji uvrstila med osem najboljših. V osmini finala je z 32:28 premagala trdoživo Južno Korejo in se prebila v četrtfinale, kjer se bodo Slovenci že v četrtek za polfinale spopadli z zmagovalko dvoboja med Portugalsko in Nemčijo.

Tukaj si lahko v posnetku ogledate celotno tekmo med Slovenijo in Južno Korejo:

Čeprav so slovenski rokometaši vedeli, da Korejci ne bodo lahka naloga, si niso predstavljali, da se bodo morali za četrtfinale tako potruditi. Prvi polčas se je končal neodločeno (17:17), Korejci pa so stik s Slovenci držali vse do zadnjih desetih minut, ko se je tehtnica na koncu le prevesila na slovensko stran. Ob koncu srečanja je bil ključen mož Slovenije tudi vratar Gašper Dobaj, ki je nekajkrat odlično posredoval. Južna Koreja se je izkazala za zahtevnega tekmeca, a so bili pritisk Slovencev v obrambi in razpoloženi strelci dovolj za šesto zmago zapored.

Pri slovenski izbrani vrsti je z 11 zadetki izstopal Gregor Ocvirk, pet jih je prispeval še Miha Kotar in štiri Domen Novak. Pri Korejcih je osem zadetkov dosegel Rakchan Kim.

Saša Prapotnik, selektor Slovenije: "Pričakovali smo težko tekmo, saj je bil to dvoboj, ki ga enostavno moraš dobiti. Tisti, ki ti ponudi možnost za nadaljnje tekmovanje ali ti to odvzame. Ni bilo enostavno preklopiti z včerajšnje polne dvorane na današnjih nekaj deset slovenskih navijačev, ki smo jim neizmerno hvaležni za podporo. Kar se tiče tekmeca za polfinalno vstopnico, je skoraj vseeno, koga dobimo. Gre za kvalitetni ekipi, zato nas gotovo čaka 60. minut boja. Osebno bi si bolj želel Nemcev, ki so nas lani premagali, saj bi bila to odlična priložnost, da se jim oddolžimo."

Slovenci se bodo v boj za polfinale podali že v četrtek, ko se bodo spopadli z boljšim iz dvoboja med Portugalsko in Nemčijo.

