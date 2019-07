Rokometaši skupinski del opravili z odliko, na vrsti Južna Koreja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je skupinski del svetovnega prvenstva do 21 let v španskem Vigu opravila z odliko. V prvem delu tekmovanja je na petih tekmah dosegla ravno toliko zmag, v odločilni tekmi za prvo mesto v skupini A pa je v ponedeljek zvečer premagala Španijo z 22:21 (11:11). V osmini finala jo čaka obračun z Južno Korejo.

"Tekma je bila zelo temperamentna. Pokazali smo pravi karakter in dokazali, da verjamemo vase. To nas je po zaostanku vrnilo v igro. Pomembno je, da še naprej vztrajamo na začrtani poti, ki jo krasi izjemna obramba. V nadaljevanju bi želel, da izpilimo napad, dodamo kakšen protinapad in dosežemo kakšen lahek gol," je po zmagi nad Španijo dejal selektor Saša Prapotnik.

V slovenski izbrani vrsti je blestel Grega Ocvirk, ki je Špancem nasul deset golov.

Slovenija se bo v sredo v osmini finala pomerila z Južno Korejo, četrtouvrščeno izbrano vrsto iz skupine B. Z njo se je naša reprezentanca pred kratkim pomerila v Zrečah in zmagala za en gol.