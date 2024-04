Slovenija v pričakovanju plesa kroglic

Medtem ko navdušenje po uvrstitvi slovenskih rokometašic na svoje zgodovinske prve olimpijske igre v Parizu še ni pojenjalo, pa bosta tako ženska kot moška izbrana vrsta danes dobili tekmece v skupinskem delu tekmovanja v Parizu. Slovenke so si mesto v Parizu priigrale ta konec tedna, ko so na kvalifikacijskem turnirju v Neu-Ulmu najprej izgubile proti Nemčiji, nato pa z zmagama nad Paragvajem in nato še Črno goro prišle do velikega uspeha. Pred slabim mesecem dni pa so se uvrstitve v Pariz razveselili tudi varovanci Uroša Zormana, ki so v Granollersu izgubili proti Španiji, a si z uspehoma proti Bahrajnu in Braziliji priborili dragoceno vozovnico.

Slovenski rokometaši bodo ples kroglic dočakali v četrtem bobnu skupaj s Francijo, ki bo na domačem parketu branila zlato z zadnjega tekmovanja petih krogov. V prvem bobnu bosta Španija in Danska, v drugem Norveška in Hrvaška, v tretjem Madžarska in Nemčija, v petem Švedska in Egipt, v šestem pa še Argentina in Japonska. Slovenska izbrana vrsta bo po Sidneyju 2000, ko je osvojila osmo mesto, po Atenah 2004, ko je bila enajsta, in po šestem mestu v Riu de Janeiru leta 2026 še četrtič okusila slast igranja na največjem športnem dogodku na svetu.

Bobni pred žrebom (M): Boben 1: Danska, Španija

Boben 2: Hrvaška, Norveška

Boben 3: Madžarska, Nemčija

Boben 4: Slovenija, Francija

Boben 5: Švedska, Egipt

Boben 6: Argentina, Japonska

Na nasprotnice čakajo tudi dekleta

Slovenska dekleta pa bodo žreb pričakala v tretjem bobnu skupaj s Španijo. V prvem bosta Norveška in Madžarska, v drugem Nizozemska in Nemčija, v četrtem Švedska in Francija, v petem Danska in Brazilija, v šestem pa Angola in Južna Koreja.

Slovenke bodo žreb pričakale v četrtem bobnu. Foto: Guliverimage

Bobni pred žrebom (Ž): Boben 1: Norveška, Madžarska

Boben 2: Nizozemska, Nemčija

Boben 3: Slovenija, Španija

Boben 4: Švedska, Francija

Boben 5: Danska, Brazilija

Boben 6: Angola, Južna Koreja

Tako v moški kot v ženski konkurenci bodo reprezentance razdeljene v dve skupini po šest reprezentanc, napredovanje v četrtfinale pa si bodo zagotovile najboljše štiri ekipe iz vsake skupine.

Preberite še: