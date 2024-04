Slovenska ženska rokometna reprezentanca se veseli zgodovinskega uspeha, prve uvrstitve na olimpijske igre, ki bodo poleti v Parizu. Slovenke so na odločilni tekmi kvalifikacijskega turnirja v Neu-Ulmu s 30:26 premagale bronasto z zadnjega evropskega prvenstva Črno goro in končale na drugem mestu. Za igralko tekme je bila izbrana vratarka Amra Pandžić. Ob Slovenkah, ki bi jim zadostoval remi, so si olimpijsko vozovnico na tem turnirju zagotovile še gostiteljice Nemke, ki so prvo mesto zasedle brez poraza. Sočasno potekata še dva turnirja, v Španiji so si OI priigrale Španke in Nizozemke, na Madžarskem pa se bodo, kot kaže, veselile domačinke in Švedinje. V Parizu bodo ob rokometašicah nastopali tudi slovenski rokometaši.

Slovenija : Črna gora 30:26 (14:11) Ratiopharm arena, gledalcev 2900, sodnika: K. Gasmi in R. Gasmi (oba Francija).

Slovenija: Vojnovič, Pandžić, Klemenčič 1, Gros 7 (1), Omoregie 4, Marković, Spreitzer, Stanko 7, A. Abina, Mavsar 4 (1), Ljepoja 4, Varagić 3, Lazović, Svetik, Hrvatin, E. Abina.

Črna gora: Rajčić, Attingre, Marsenić, Pletikosić 6 (4), Mugoša 7 (4), Ćorović, Popović, Ivanović 1, Brnović 4, Bulatović 1, Klikovac, Despotović 2, Pavićević, Kepić, Grbić 5, Vukčević.

Sedemmetrovke: Slovenija 4 (2) , Črna gora 10 (8).

Izključitve: Slovenija 12, Črna gora 10 minut.

Rdeči karton: /.

Slovenske rokometašice so lov na olimpijske igre začele s porazom proti gostiteljici Nemčiji s 25:31, v soboto so na drugem preizkusu proti Paragvajkam pokazale povsem drugačen obraz in visoko nadigrale južnoameriške tekmice, tako da je bilo pred odločilno nedeljsko tekmo s Črno goro jasno, da Slovenkam za velik uspeh zadostuje remi. Še več, na koncu so Črnogorke, ki niso niti enkrat vodile, premagale s 30:26.

Slovenke so odlično začele srečanje, hitro povedle in nadzirale potek. Pri 6:3 so prvič povedle za tri gole, v 17. minuti pa izkoristile črnogorsko kazen, Tamara Mavsar je žogo poslala v prazen gol za 8:4, kaj kmalu zatem je bilo že +5. A nato nekaj slabih minut varovank Daragana Adžića, tekmice so se, kljub igralki manj, približale na dva gola (7:9). Pri vodstvu 11:9 se je z nekaj obrambami izkazala vratarka Črnogork Armelle Attingre, tekmice so se približale na gol, Ana Gros pa je z bombo z devemetrske črte rojakinje znova popeljala na +2 (12:10). Nataša Ljepoja je ob koncu prvega polčasa dosegla svoj tretji gol in postavila izid prvih 30 minut 14:11 za Slovenke.

Foto: Guliverimage Te so z dvema goloma Elizabeth Omoregie v začetku drugega polčasa ušle na +4, nato napadale z igralko več, a je bila med vratnicama tekmic razpoložena Attingrejeva, ki je uspešno preprečevala zvišanje slovenskega vodstva. V 40. minuti so imele Črnogorke sedemmetrovko, s katero bi se približale na dva gola, a je Amra Pandžić uspešno posredovala, se izkazala še v naslednjem napadu nasprotnic in poskrbela, da je ostalo pri 18:15. Slovenke so znova vzele vajeti igre v svoje roke, narekovale ritem, pri tem so jim šle na roko še kazni tekmic. Adžićeve izbranke so ušle na +5 (20:15), v 49. minuti povedle za +6, z novim golom Tjaše Stanke pa v 50. minuti ušle na na novo največjo prednost na tekmi, +7 (25:18).

Črnogorke so se v zaključku uspele približati na tri gole, a ko je Alja Varagić v 58. minuti zadela za vodstvo z 28:24, je bilo jasno, da se bodo Slovenke v Nemčiji veselile zgodovinske uvrstitve na olimpijske igre. Za preboj na tem jim bi zadostoval tudi remi. Na koncu so slavile s 30:26, s sedmimi goli sta bili najučinkovitejši kapetanka Grosova in Stankova, za igralko dvoboja pa je bila izbrana vratarka Pandžićeva, ki je zaustavila 12 poskusov tekmic. Pri Črni gori je sedem golov dosegla Dijana Mugoša, Attingrejeva pa je zaustavila 16 strelov.

V Parizu bo Slovenija rokometno "dvojno" zastopana, saj bodo pod petimi krogi tekmovali tudi slovenski rokometaši, ki jih vodi Uroš Zorman.

Napredujeta najboljši ekipi z vsakega turnirja

Olimpijsko vozovnico si bosta priigrali najboljši ekipi z vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev. S turnirja v Torrevieji sta napredovali Španija in Nizozemska, v Debrecenu pa najbolje kaže Madžarkam, pričakovati je, da bodo napredovale še Švedinje.

Na OI 12 reprezentanc

Na olimpijskih igrah bo sodelovalo 12 ženskih rokometnih reprezentanc, svoje mesto tam je imela že pred zaključnimi kvalifikacijami zagotovljeno šesterica: gostiteljica Francija, Danska, Norveška, Južna Koreja, Angola in Brazilija.

Kvalifikacije za olimpijske igre, tretji krog:

Nedelja, 14. april:

Lestvica:

Tekme na turnirju 3, Neu-Ulm: Četrtek, 11. april:

Nemčija : Slovenija 31:25 (17:14)

Črna gora : Paragvaj 30:25 (17:12) Sobota, 13. april:

Nemčija : Črna gora 28:24 (11:7)

Slovenija : Paragvaj 32:14 (17:8)



Nedelja, 14. april:

13.30 Paragvaj – Nemčija

16.00 Črna gora – Slovenija * Na turnir se bosta uvrstili najboljši reprezentanci s turnirja.

Preberite še: