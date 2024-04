Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo olimpijske kvalifikacije na turnirju v Neu-Ulmu odprla ob 17.45 z gostiteljicami Nemkami. Na drugi tekmi turnirja 3 se bodo ob 20.15 pomerile Črnogorke in Paragvajke. Olimpijsko vozovnico si bosta priigrali zmagovalka in drugouvrščena reprezentanca turnirja. Slovenke na tekmovanju petih krogov niso igrale še nikoli. "Verjamem, da nam bo prvim uspelo vzpostaviti ravnovesje in stabilnost v igri, ob tem pa pokazali največ, česar smo sposobni," pred uvodnim srečanjem pravi selektor Dragan Adžić.

Pred rokometašicami je zadnja priložnost za preboj na olimpijske igre, ki jih bo poleti gostil Pariz. Vstopnice bodo delili na treh turnirjih v Nemčiji, na Madžarskem in Španiji. Slovenske rokometašice bodo premierni nastop na olimpijskih igrah lovile v Neu-Ulmu, kjer se bosta za dve vstopnici potegovala še Črna gora in Paragvaj.

"Pričakovanja so znana. V zadnjih treh letih so naša dekleta trdo delala, da bi si zagotovila kvalifikacije za olimpijske igre. Pritisk in napetost med našimi igralkami obstaja, a nič drugače ni v nemškem taboru. Veliko smo delali na tem, da bomo znali izničiti to preveliko željo in pritisk, ki si ga nalagamo sami. Verjamem, da nam bo prvim uspelo vzpostaviti ravnovesje in stabilnost v igri, ob tem pa pokazali največ, česar smo sposobni," je pred začetkom olimpijskih kvalifikacij v izjavi za Rokometno zvezo Slovenije dejal selektor Dragan Adžić, ki je že od prvega dne, ko je prevzel vodenje slovenske izbrane vrste, kot največji cilj izpostavljal uvrstitev na olimpijske igre.

"Kvalifikacije za olimpijske igre so najbolj stresno tekmovanje, menim, da celo bolj od finala olimpijskih iger, evropskega prvenstva ali lige prvakinj." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Olimpijske kvalifikacije še bolj stresne kot finale OI, EP ali lige prvakinj"

Adžićeve varovanke bodo uvodno tekmo ob 17.45 igrale prav z gostiteljicami Nemkami, ki so bile na zadnjih dveh evropskih prvenstvih sedme, na zadnjih dveh svetovnih pa sedme in šeste.

"Morali bomo izničiti nemške prednosti in preprečiti, da bi nas ponesla pomembnost tekme. Prepričan sem, da je ekipa pripravljena na izziv najvišje ravni ženskega rokometa, ki jo predstavlja tudi ta turnir. Kvalifikacije za olimpijske igre so najbolj stresno tekmovanje, menim, da celo bolj od finala olimpijskih iger, evropskega prvenstva ali lige prvakinj. Nemke krasi odlična telesna pripravljenost. Morda še nekoliko bolj pomembno je, da njihovo reprezentanco v večji meri sestavljata le generaciji izhodnih letnikov 1996 in 1998. Že dolgo igrajo skupaj in imajo izjemen potencial, morda celo največjega na svetu. V zadnjih letih slovenska reprezentanca z Nemčijo ni imela pretiranega stika. Nosilke igre po zaslugi lige prvakinj dobro poznamo, a je sistem igre nemške izbrane vrste precej drugačen od tiste v klubih. A znova je to izziv tako zanje kot za nas, saj tudi one niso imele stika s Slovenijo. Verjamem, da smo sposobni izničiti njihove prednosti, v igri vzpostaviti ravnovesje in odigrati vrhunsko tekmo, ki bo potrebna, če se želimo uvrstiti na olimpijske igre," je prepričan 54-letni Črnogorec na slovenski klopi.

"Vesele in hvaležne smo, da se nam ponuja možnost igranja na olimpijskih igrah;" pravi izkušena Barbara Lazović. Foto: www.alesfevzer.com

"Zavedamo se, da gre za zgodovinski trenutek"

"Nepotrebno je govoriti o želji in motivaciji. Vse se zavedamo, da je to zgodovinski trenutek ne samo za žensko rokometno reprezentanco, temveč tudi za slovenski ženski kolektivni šport nasploh. Vesele in hvaležne smo, da se nam ponuja možnost igranja na olimpijskih igrah. Izkoristiti jo želimo po najboljših močeh, za to bo treba ohraniti zbranost in osredotočenost," je pred izzivom kariere misli strnila Barbara Lazović, s 36 leti najstarejša slovenska reprezentantka.

Seznam reprezentance za olimpijske kvalifikacije: Ana Abina (Mlinotest Ajdovščina), Ema Abina, Manca Jurič, Valentina Klemenčič, Barbara Lazović, Tamara Mavsar, Nina Spreitzer, Tjaša Stanko, Alja Varagić, Maja Vojnovič (vse Krim Mercator), Ana Gros (Györ), Ema Hrvatin (Zwickau), Nataša Ljepoja (Ramnicu Valcea), Ema Marija Markovič (Z'dežele), Erin Novak (Kisvarda), Elizabeth Omoregie (Bukarešta), Amra Pandžić (Baia Mare), Maja Svetik (Füchse).

Na drugi tekmi turnirja v Neu-Ulmu se bosta zvečer pomerila Črna gora in Paragvaj.

Boji še na Madžarskem in v Španiji Ob turnirju v Neu-Ulmu bosta potekala še dva. V Debrecenu se bodo merili Švedska, Madžarska, Kamerun in Japonska, v Torrevieji pa Španija, Nizozemska, Češka in Argentina. Z vsakega od treh turnirjev se bosta v Pariz uvrstila zmagovalec in drugouvrščena izbrana vrsta. V Parizu bo tako igralo 12 ženskih rokometnih reprezentanc, svoje mesto tam ima zagotovljeno šesterica: gostiteljica Francija, Danska, Norveška, Južna Koreja, Angola in Brazilija.

Kvalifikacije za olimpijske igre, 1. krog:

Četrtek, 11. april:

Lestvica:

Tekme na turnirju 3, Neu-Ulm: Četrtek, 11. april:

17.45 Nemčija – Slovenija

20.15 Črna gora – Paragvaj Sobota, 13. april:

14.15 Nemčija – Črna gora

16.45 Slovenija – Paragvaj Nedelja, 14. april:

13.30 Paragvaj – Nemčija

16.00 Črna gora – Slovenija *Na turnir se bosta uvrstili najboljši reprezentanci s turnirja.

