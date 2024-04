Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v nedeljo napisala zgodovino. Na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Neu-Ulmu je na odločilni tekmi s 30:26 premagala Črnogorke in se prvič uvrstila na olimpijske igre.

Postala je sploh prva slovenska ženska ekipa, ki bo zaigrala na tekmovanju petih krogov. Okoli 17 ur po velikem uspehu je slovenska falanga, ki jo s selektorske klopi vodi Črnogorec Dragan Adžić, prispela v domovino.

Ana Gros po vrnitvi v Slovenijo (video: STA):

"Včasih si o tem nismo upale niti sanjati"

"Neverjetni občutki. Mislim, da se šele zdaj malo začenjamo zavedati. Ta sprejem, ko vidiš svoje najbližje, je nekaj najlepšega. Neopisljivi občutki, sanje vsakega športnika. Včasih si o tem nismo upale niti sanjati. Menim, da bomo še bolje razumele, kaj nam je uspelo, ko bomo enkrat tam, ko bomo na poti v Pariz. Šele takrat se morda začneš tega res zavedati," je za STA dejala srečna kapetanka Ana Gros in dodala: "Zelo smo ponosne, da bomo lahko zastopale Slovenijo v Parizu. Upam, da nas bo čim več, da uspe še odbojkarjem in košarkarjem."

"Ne zavedamo se še, da gremo res na olimpijske igre. Uspeh je rezultat dobrega in načrtnega dela. Zgradile smo pravi ekipni duh in zdaj lahko uživamo v tem dosežku. Naša energija na igrišču je bila ključna za uspeh," je za STA povedala Maja Vojnovič, Amra Pandžić pa dodala: "Še vedno smo polne čustev in upam, da bo ta občutek zadovoljstva trajal čim dlje. Julija začnemo priprave, nato pa bomo skušale na OI igrati na vso moč in uživati z nasmehom na obrazu, saj smo si to zaslužile."

Foto: Nebojša Tejić/STA

Upa, da se bo še kašen otrok več odločil za rokomet

Slovenska rokometna družina bo v Parizu zastopana z obema spoloma, pred mesecem dni so si namreč vstopnico zagotovili tudi rokometaši pod vodstvom Uroša Zormana. Grosova upa, da bo slovenski rokometni uspeh spodbudil še kakšnega otroka več, da na svoji športni poti izbere rokomet.

"Odlična reklama za rokomet, da se bo morda še več mladine, še več otrok vpisalo v rokomet, da spoznajo ta lepi šport, da vidijo, da imamo tudi v Sloveniji prihodnost v rokometu. Zavedamo se, da nas ni veliko, da so tudi velike generacijske luknje, zato pa upam, da smo s tem vsaj kakšnega otroka več spodbudili, da se bo lotil rokometa, in da bodo nadaljevali uspehe, ki smo jih začeli mi."

Slovenke so ob prihodu pričakali najbližji. Foto: Nebojša Tejić/STA

V torek bodo znani tekmeci

Slovenske rokometašice in rokometaši bodo olimpijske nasprotnike dočakali v torek, Slovenci nanje čakajo v četrtem bobnu skupaj s Francozi, Slovenke pa v tretjem s Španijo.

Varovanke Dragana Adžića bodo tekmice dobile v torek. Foto: Nebojša Tejić/STA

Na OI 12 reprezentanc Na olimpijskih igrah bo sodelovalo 12 ženskih rokometnih reprezentanc, in sicer gostiteljica Francija, Slovenija, Danska, Norveška, Južna Koreja, Angola, Brazilija, Nemčija, Madžarska, Švedska, Španija in Nizozemska. Zadnjih pet si je olimpijsko vozovnico, tako kot Slovenke, priigralo prejšnji konec tedna.

Preberite še: