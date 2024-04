Slovenski rokomet slavi zgodovinski uspeh. Po moški reprezentanci se je v nedeljo z zmago nad Črno goro na olimpijske v Parizu prvič v zgodovini zavihtela še ženska izbrana vrsta, ki je z drugim mestom na kvalifikacijskem turnirju v Neu-Ulmu uresničila velike sanje. "To, da se je Slovenija tako v moškem kot ženskem rokometu zavihtela na olimpijske igre, se mi zdi neverjetno in zgodovinsko, ob tem sem izredno vesel," je dogajanje v pogovoru za Sportal pospremil rokometni strokovnjak in nekdanji rokometaš Ognjen Backović.

Solze sreče, kriki veselja in bučno veselje v dvorani v Neu-Ulmu na jugu Nemčije v nedeljo zvečer niso pustili hladnega nobenega izmed slovenskih ljubiteljev športa. Slovenske rokometašice so se v velikem slogu zavihtele do svoje zgodovinske prve uvrstitve na olimpijske igre, kjer bodo tako v Parizu tako kot moški kolega ena izmed ekip, ki bo ponosno zastopala slovenske barve. Slovenke so na turnirju na jugu Nemčije na prvi tekmi morale priznati premoč domačinkam (25:31), nato so visoko nadigrale Paragvaj (32:14), za konec pa s šampionsko predstavo na kolena spravile še Črno goro (30:26).

"Škoda, da na slovenskih televizijah ni bilo mogoče spremljati prenosov tekem, tako da vse skupaj nisem mogel spremljati tako podrobno, a moram priznati, da sem res navdušen. Če sem pri moški reprezentanci potihoma upal oziroma pričakoval, da imamo realne možnosti sploh glede na tekmece, sem bil pri dekletih res pozitivno presenečen. Za Nemke sem kot domačinke pričakoval, da bodo težek zalogaj, Črnogorke pa so v že dlje časa v širšem rokometnem vrhu, tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Sloveniji so bile bronaste, tako da sem nekako pričakoval, da je pred dekleti zahtevna misija," je dosežek slovenskih junakinj pospremil nekdanji rokometaš zdaj pa strokovni komentator Ognjen Backović.

14 April 2024. A day that will go down in 𝐒𝐥𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 as the women's team claim their 𝐦𝐚𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐜 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐛𝐞𝐫𝐭𝐡 🇸🇮🥹#Paris2024 #Olympics #RoadtoParis2024 @rzs_si pic.twitter.com/WYZUr5mnNw — International Handball Federation (@ihfhandball) April 14, 2024

Slovenke so spisale zgodovinski uspeh. Foto: Guliverimage

"To, da se je Slovenija tako v moškem kot ženskem rokometu zavihtela na olimpijske igre, se mi zdi neverjetno in zgodovinsko, ob tem sem izredno vesel. Dekletom res čestitam za zgodovinski dosežek, ki mislim, da se ga sploh še ne zavedamo, dvomim, da se ga tudi one. Hkrati pa je to potrditev, kakšen status ima rokomet trenutno v Sloveniji," je prepričan Backović.

Zgodovinska prva uvrstitev na olimpijske igre

Če bodo slovenski rokometaši na tekmovanju petih krogov nastopili tretjič, pa bo to zgodovinski prvi nastop za slovenske rokometašice, ki so za uvrstitev v Pariz premagale tudi bronaste z zadnjega evropskega prvenstva v Sloveniji, v zadnjem obdobju pa so se z velikimi koraki odločno podale na zemljevid svetovnega rokometa. "Tu ne bi izpostavil le dela selektorja Dragana Adžića, temveč tudi njegovega predhodnika Uroša Bregarja, ki je delal zelo dobro, a pri športu se ti morajo za uspeh največkrat poklopiti vse stvari. Zdaj se je tej generaciji z Ano Gros in Tamaro Mavsar končno poklopilo. Sploh pri Ani vemo za igralko kakšnega kova gre, da spada v najožji svetovni vrh rokometa. Res se je lepo združil ta miks mladih in izkušenih igralk v tem obdobju," je prepričan Backović, ki je poudaril zahtevnost uvrstitev na tovrstno tekmovanje.

V Parizu bo nastopila tudi moška rokometna izbrana vrsta. Foto: RZS

"Uvrstiti se na olimpijske igre je izredno zahtevna naloga, tudi zato sem dejal, da se verjetno veličine tega uspeha sploh ne zavedamo. Sam kot nekdanji športnik vem, kaj vse se skriva v ozadju in vem, kaj ta nastop na olimpijskih igrah pomeni za vsakega športnika. To je res dogodek, ki ga čakaš celo življenje. Tudi na račun težjih kvalifikacij pa potem na olimpijskih igrah nastopi le dvanajst reprezentanc in je morda tudi na račun tega lažje doseči odmeven rezultat, ker sodelujejo tudi ekipe iz vseh celin, tudi takšne, ki nimajo take kvalitete kot ostale, tako da je potem možno prav vse, če se ti vse poklopi. Tako da res upam, da se obe reprezentanci tukaj ne bosta ustavili, bo zagotovo zelo težko, z malce sreče je mogoče prav vse," je še dodal nekdanji rokometaš.

Reprezentanci na OI, klubski rokomet pa ...

Uvrstitev na olimpijske igre tako v moški in ženski konkurenci je še toliko bolj občudovanja vredna glede na stanje slovenskega klubskega rokometa, kjer je Slovenija v moški konkurenci za prihajajočo sezono znova izgubila mesto v ligi prvakov, v ženski konkurenci pa poleg Krima Mercatorja praktično ni kluba, ki bi deloval na profesionalni ravni. "Vemo, kakšno je stanje v slovenskem klubskem rokometu danes. Res je slabo, sploh če ga primerjamo z zgodovino in s tistimi leti, ko so slovenski klubi krojili evropski vrh. Bila je cela plejada klubov, ki so predstavljali Slovenijo na najvišji ravni, vse skupaj pa je povezano tudi s finančnimi vložki. Takrat se je vlagalo veliko več, s kvalitetnimi tujci se je ekipe s slovenskimi fanti samo še nadgradilo. Zdaj je drugače, fantje se hitro odločijo za odhod v tujino, kvaliteta lige je slaba, v ženskem tekmovanju je razen Krima vse skupaj na bolj amaterski ravni, tako da ima v luči tega ta dosežek še večjo težo," je dejal Backović, ki bo za obe reprzentanci močno stiskal pesti tudi poleti.

"Pri Ani vemo za igralko kakšnega kova gre, da spada v najožji svetovni vrh rokometa," je prepričan Backović. Foto: Guliverimage

"Olimpijske igre so sanje vsakega športnika, s tem se po mojem ne more primerjati nič, to je tekmovanje, kjer se zares primerjaš s celim svetom in se zapišeš v zgodovino športa. S tekmovalnega vidika pa so po v rokometu najmanj zahtevne, vsi vemo, da so evropska prvenstva daleč najbolj zahtevna, ker je tam na kupu zbranih največ kvalitetnih ekip od katerih lahko vsaka preseneti tudi največje favorite in je treba pokazati konstantno formo skozi celotno tekmovanje, na svetovnem prvenstvu je vsaj v prvem delu malce lažje, lahko izkoristiš več časa za uigravanje, medtem ko je na olimpijskih igrah število ekip še zreducirano in imaš lahko ob ugodnem žrebu in če se ti zvezde poklopijo ugodne možnosti za preboj naprej," je še dodal nekdanji reprezentant.

Preberite še: