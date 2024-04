Slovenska ženska rokometna reprezentanca je lov na premierne olimpijske igre začela s porazom proti gostiteljici olimpijskega kvalifikacijskega turnirja Nemčiji, ki je bila na koncu boljša z 31:25. S porazom so si Slovenke otežile pot, a sanje o zgodovinskem nastopu na tekmovanju petih krogov še niso pokopane, saj si bosta olimpijsko vozovnico zagotovili dve reprezentanci s turnirja v Neu-Ulmu.

Slovenska dekleta se po porazu proti sedmi najboljši reprezentanci z zadnjega svetovnega prvenstva zavedajo napak, ki so jih stale ugodnejšega rezultata. "Poraz se je zgodil. Bitka je izgubljena, ni pa izgubljena vojna. Moramo se psihično pobrati in iti dalje. Zavedamo se napak, ki smo jih delale proti Nemčiji. Grenak okus ostaja, a izgubljeno ni še prav nič. Treba se je zbrati in preostali tekmi na koncu pripeljati v našo korist," je dejala reprezentantka Maja Svetik.

"Južnoameričanke igrajo nekoliko drugačen rokomet, kot smo ga vajene. So zelo hitre in borbene," pravi Elizabeth Omoregie. Foto: Guliverimage

Hitre in borbene

Varovanke Dragana Adžića tako v soboto nujno potrebujejo zmago proti Paragvajkam, ki na tem turnirju na papirju kotirajo najnižje, a so v četrtek proti Črni gori dokazale, da z njimi velja biti previden. Bronasti reprezentanci z zadnjega evropskega prvenstva so namreč tesno dihale za ovratnik 55 minut tekme, na koncu pa priznale premoč 25:30.

"Tekmo z Nemčijo smo že pozabile. V analizi smo izluščili pozitivne stvari in se že ozrli proti Paragvaju. Ta je proti Črni gori odigral dobro tekmo. Južnoameričanke igrajo nekoliko drugačen rokomet, kot smo ga vajene. So zelo hitre in borbene. Za nas bo to zelo dober test pred tekmo s Črno goro, na katerem lahko veliko pridobimo v smislu ekipnega duha," je pred nadaljevanjem tekmovanja povedala Elizabeth Omoregie.

Paragvajke so na prvi tekmi dolgo dihale za ovratnik Črnogork. Foto: Guliverimage

Adžića Paragvajke niso presenetile

"Paragvaj me ni pretirano presenetil, saj je na enak način kot proti Črni gori igral že na svetovnem prvenstvu. Mi se bomo na sobotne tekmice pripravili kar najbolj resno. Olimpijski kvalifikacijski turnir lahko prinese kakšne kalkulacije, zato bo vsak dodaten gol proti Paragvajkam pomemben. Tekmo z Nemčijo smo detajlno analizirali. Pred preostalima dvobojema imamo še veliko rezerv. Verjamem, da bomo marsikatero stvar že v soboto dvignili na višjo raven. To bo izrednega pomena tako za sobotno, še posebej pa za nedeljsko tekmo," pa pred drugim izzivom v Nemčiji opozarja selektor Adžić.

"Paragvaj me ni pretirano presenetil, saj je na enak način kot proti Črni gori igral že na svetovnem prvenstvu. Mi se bomo na sobotne tekmice pripravili kar najbolj resno." Foto: Guliverimage

Po prvih dveh tekmah sta s po dvema točkama vodilni reprezentanci Nemčije in Črne gore, ki se bosta v soboto pomerili med seboj, Paragvaj in Slovenija sta še brez točke.