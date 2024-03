Slovenskega selektorja premagala čustva #video

Slovenski rokometaši so konec tedna na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Granollersu z dvema zmagama in porazom v žep zadovoljno pospravili vozovnico za Pariz, kjer bo slovenska rokometna izbrana vrsta še četrtič v zgodovini nastopila na največjem športnem dogodku na svetu. Po vrnitvi v domovino je pred mikrofone stopil slovenski selektor Uroš Zorman, ki tako kot v nedeljo tudi tokrat ni skrival čustev in ponosa ob velikem dosežku.

"Ne bi bili pravi Slovenci, če se ne bi po tej uvrstitvi na olimpijske igre vsaj malce poveselili," je v smehu po vrnitvi iz Granollersa v domovino slovenskim predstavnikom sedme sile razlagal selektor rokometne izbrane vrste Uroš Zorman, ki je Slovenijo četrtič popeljal na tekmovanje petih krogov. Slovenski selektor si je po uspešno izpolnjenem cilju vidno oddahnil in se veseli poletja v Parizu in nastopa na olimpijskih igrah, kjer se je sicer kot igralec mudil že dvakrat. "Kot selektor sem veliko bolj čustven, zagotovo je biti lažje igralec kot trener, enako je tudi v tem primeru. Na tej strani je vedno težje, na koncu eksplodiraš, stvari se nabirajo, vse doživljaš še toliko intenzivnejše," je razliko med obema vlogama pojasnil Zorman.

Sporočilo Uroša Zormana ostalim slovenskim ekipam v boju za OI:

Ta čustev ni skrival tudi po zadnjem pisku sirene na nedeljski tekmi med Španijo in Brazilijo, po kateri je po zmagi prve postalo jasno, da bo Slovenija potovala v francosko prestolnico. Slovenski selektor je po uspehu potočil nekaj solz, podobno čustveno se je odzval tudi ob vrnitvi v domovino. "Vi me navzven morda vidite kot nervoznega in impulzivnega selektorja, ki veliko vpije. A me iskreno veliko stvari prizadene, čutim ogromno stvari in res sem ponosen," je čustva in solze komaj zadrževal slovenski selektor.

"Zadnja dva dneva sta bila res postavljena na glavo, a ko se zgodijo takšne stvari, kot so se nam, je potem vse lažje. Nič ni težko. Vem, kaj pomeni biti del olimpijskih iger, kako vse skupaj poteka, a če sem iskren, ne vem, ali sploh že dojemam, da nam je uspelo. To so bile moje sanje od trenutka, ko sem prevzel vodenje izbrane vrste, zdaj pa je to postala realnost. Ves čas smo imeli občutek, da so te kvalifikacije nekje v daljavi. Mislim, da smo se šele v četrtek zavedli, kje smo in da povratka ter popravka ni. Bilo je stresno in nervozno, a na koncu se nam je vse poklopilo. Trenutno še malce sanjamo, ponoči smo šele prišli domov, nisem še videl svojih otrok, tako da počasi vse prihaja za nami," je pojasnil Zorman.

Slovenci bodo četrtič nastopili na OI. Foto: RZS

Kaj se je dogajalo na tekmi s Španijo?

Slovenija je na turnirju v Granollersu najprej za uvod po pravi drami s 27:26 premagala Brazilijo, zatem je doživela popoln kolaps proti Španiji (22:32), na zadnji tekmi pa je nato zanesljivo z 32:26 zaustavila še Bahrajn. Še posebej je v oči bodla predstava proti Španiji, na kateri so Slovenci razen uvodnih nekaj minut povsem zatajili in poskrbeli za eno najslabših predstav slovenske izbrane vrste v zadnjem času.

"Na srečo smo imeli po tisti tekmi prost dan. Naslednje dopoldne smo se eden drugemu malce izogibali, da je tudi vsak sam pri sebi zadihal in razčistil stvari. Popoldne pa smo normalno oddelali trening, se pogovorili. Ni bilo niti časa niti trenutka, da bi ustvarjali paniko, sem pa nekako sam pri sebi pričakoval, da se bo tista tekma med Španijo in Brazilijo razvila, kot se je. Naš edini cilj je bil, da premagamo Bahrajn, da si potem res ne bi imeli česa očitati. Na koncu se je na srečo vse razpletlo po naših željah, je pa jasno, da se tudi sreča ne zgodi sama od sebe, moraš jo izzvati in fantje so to storili," je pojasnil Zorman.

Foto: RZS

"Že takoj po tisti tekmi sem fantom v garderobi dejal, da je morda ta tekma prišla v za nas najboljšem trenutku. Čeprav je bilo morda videti, da je za nas najslabši, a je bil na koncu tudi odziv ekipe na zadnji tekmi pravi, čeprav nismo bili najboljši, pa smo prišli do rutinirane zmage proti Bahrajnu, ki nikakor ni rokometna neznanka. Mogoče smo po tistem šestem mestu na evropskem prvenstvu malce poleteli, pa smo zdaj z obema nogama trdno na tleh. Mogoče nas je tudi ta skupina v kvalifikacijah nekoliko uspavala, zavedamo se, da smo mogoče malce zaspali. Fantje so si tudi zaslužili tisti kanček sreče v končnici tekme z Brazilijo za vse storjeno v zadnjih dveh letih, ko smo prišli s samega dna spet na rokometni zemljevid," ponosa ne skriva nekdanji rokometaš.

Od srca se je odvalila skala

Ta je po opravljenem delu nato na trnih skupaj z ekipo spremljal zadnjo tekmo med Brazilijo in Španijo, na kateri so Slovenci stiskali pesti za zasedbo s Pirenejskega polotoka, ki je nato Slovencem v obliki zmage priskočila na pomoč. "Spremljati zadnjo tekmo je bilo zelo stresno, vedeli smo, da bodo Španci dali vse od sebe, da bodo kljub temu, da niso imeli rezultatskega motiva, profesionalno opravili svoje delo in premagali Brazilijo. Če bi bil razpored tekem malce drugačen, se mogoče ne bi tresli vse do samega konca. Mislim, da smo se na koncu zasluženo uvrstili v Pariz in dosegli tisto, kar smo si želeli. Na koncu se nam ni odvalil samo kamen od srca, ampak kar skala," je povedal Zorman.

"S celotnim štabom smo verjeli v fante in enostavno mesta za kaj drugega kot uspeh ni bilo," pravi Zorman. Foto: RZS

"Iskreno nisem dvomil v naš uspeh. Ko je napočil teden priprav, se nam je seveda v misli prikradel kakšen črn scenarij, da se nam morda zalomi. Tukaj sem imel sam nekaj strahu, kaj pa če nam ne uspe. Pa ne zato, ker bi bil potem to neuspeh, ampak ker vemo, da je v športu možno vse, a vem, da bi sam to težko predelal. S celotnim štabom smo verjeli v fante in enostavno mesta za kaj drugega kot uspeh ni bilo. Res smo prava ekipa tudi v tem smislu besede, tako poraze kot tudi zmage doživljamo skupaj," je še dodal Zorman.

Še kot igralec je bil del dveh olimpijskih iger. Foto: Sportida

Ta bo v Parizu prvič reprezentanco kot selektor po evropskem in svetovnem prvenstvu vodil še na olimpijskih igrah. Še kot igralec je leta 2004 z izbrano vrsto v Atenah zasedel enajsto mesto, dvanajst let kasneje pa se je v Riu de Janeiru podpisal pod najboljši slovenski dosežek do zdaj, in sicer šesto mesto. Je morda zdaj v drugačni vlogi napočil čas še za korak naprej? "Vsako prvenstvo smo šli malce višje, zagotovo so želje, a treba je stopiti na zavoro. Vsako tekmovanje, vsake kvalifikacije so nam na koncu zagodle poškodbe. Čeprav bo na olimpijske igre lahko odpotovalo samo 14 rokometašev, pa bo tudi teh 14 treba nekako nabrati (smeh, op. p.). Zato je treba počakati, da bomo videli do priprav, kakšen bo naš zdravstveni karton. So pa zdaj najprej v mislih kvalifikacije za svetovno prvenstvo, potem pa se bomo pogovarjali o olimpijskih igrah in tudi naših ciljih. Zagotovo pa so želje najvišje, nikakor se ne bomo v Pariz podali z belo zastavo kot turisti. To odpade," je bil jasen Zorman.

"Realno smo nekje med petim in desetim mestom, če imamo dober dan, se lahko vmešamo v boj za medalje. Mislim, da bo to najmočnejši turnir v zgodovini olimpijskih iger, ker so praktično vsi tekmeci na najvišji ravni. Zagotovo pa imam kot selektor najvišje cilje," je še sklenil slovenski selektor.

