Se obeta nova drama?

Danes bosta na svetovnem prvenstvu v rokometu na vrsti še preostala četrtfinalna obračuna. Na Norveškem se bo ob 17.30 odvil boj med branilko naslova Dansko in Brazilijo, tri ure kasneje pa še med Portugalsko in Nemčijo. Že v torek sta se po zadetkih v zadnjih sekundah tekem v polfinale uvrstili Hrvaška in Francija.

Podobno kot prvi četrtfinalni obračun med Hrvaško in Madžarsko je tudi drugi dvoboj v Zagrebu postregel z noro končnico, potem ko so Francozi slavili z zadnjim metom na tekmi. Za nor razplet in zmago Francozov je poskrbel Luka Karabatić, ki je s svojim edinim golom na tekmi iz sredine igrišča dosegel odločilni zadetek. Žoga je po njegovem metu golovo črto prečkala zgolj tri desetinke sekunde pred iztekom časa. Na prvi tekmi pa so Hrvati najprej v zadnjih petih minutah proti Madžarom nadomestili štiri zadetke zaostanka, nato pa je žogo na črto dobil Marin Šipić in sekundo pred koncem zadel za končnih 31:30.

Polfinalna obračuna bosta na sporedu v sredo v Zagrebu (21.00) in četrtek na Norveškem (20.30), finale pa v nedeljo v Oslu (18.00).

Slovenija je prvenstvo sklenila na 13. mestu.

SP v rokometu 2025, četrtfinale

Sreda, 29. januar

