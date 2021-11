Slovenski rokometaši izgubili v Novigradu: "Nismo pokazali vsega, kar znamo"

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so po šestmesečnem reprezentančnem premoru odigrali svojo prvo tekmo in izgubili proti Hrvatom. Po današnji tekmi v Istri se bodo znova zbrali konec decembra, ko bodo začeli sklepne priprave za evropsko prvenstvo, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem. Slovenija bo na svojem 13. zaključnem turnirju stare celine igrala v skupini A, v Debrecenu pa jo najprej čakajo dvoboji proti Severni Makedoniji, Danski in Črni gori.

Večji del prvega polčasa so bili v prednosti Hrvati, a Vranješevi varovanci so bili vselej zelo blizu in nikoli niso zaostajali za več kot dva gola.

Slovenci, ki so veliki odmor odšli s primanjkljajem dveh golov (16:18), so slabo odprli drugo polovico tekme. V 34. minuti so prvič na dvoboju zaostali za štiri gole (16:20), a so zelo hitro strnili svoje vrste. Po dveh golih Blaža Blagotinška in enega Tilna Kodrina so štiri minute kasneje povsem zadihali za ovratnik gostiteljem današnje tekme (20:21).

Nato so se v njihovi igri prikradle manjše napake, po zaostanku 20:23 v 40. minuti pa je Vranješ zahteval minuto odmora. Po njej so zaigrali veliko bolje, s pridom so izkoristili igralca več na igrišču in se z goloma Gašperja Marguča in Domna Makuca znova približali Hrvatom na 22:23.

V prelomnih trenutkih dvoboja so bili bol zbrani Hrvati, ki so v 51. minuti - po izključitvi Marguča - Slovencem ušli na pet golov (25:30). Po Vranješevi minuti odmora se razmerje na igrišču ni spremenilo, njegovi varovanci so se približali na 27:30, po izključitvi Vida Levca pa so znova padli v igri. V 56. minuti so zaostali za šest golov (27:33) in jasno je bilo, da bo zmaga ostala na Hrvaškem.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Jure Dolenec s šestimi goli, Domen Makuc in Blaž Blagotinšek sta dosegla po pet zadetkov.

"Nismo pokazali vsega, kar znamo"

"V minulem tednu smo dobro trenirali, z veliko volje. Z rokometnimi treningi, treningi za vzdrževanje telesne pripravljenosti in testi slednje je bilo to obdobje za igralce dokaj naporno. Tokratno reprezentančno akcijo smo sklenili s tekmo proti Hrvaški, s katero ne moremo biti zadovoljni. Precej bolje bi morali igrati v obrambi, čemur smo posvečali precej časa. Ni bilo dovolj agresivnosti, do prihodnjič bo to potrebno popraviti. Po drugi strani smo dali priložnost za dokazovanje mlajšim igralcem, naša naloga sedaj pa je, da vidimo, kdo s kom lahko uspešno sodeluje v igri," je po tekmi povedal selektor Vranješ.

Kapetan in najboljši strelec slovenske vrste Jure Dolenec pa je dodal: "Na tekmi s Hrvaško nismo pokazali vsega, kar znamo. Obramba ni bila na primerni ravni, 34 prejetih zadetkov je absolutno preveč, sploh zato, ker smo ji na treningih posvečali ogromno pozornosti. Premalo je bilo agresivnosti, tudi vseh dogovorov se nismo držali. Na drugi strani je bila igra v napadu na dokaj visoki ravni. Iz te tekme lahko potegnemo tudi določene pozitivne zadeve. S Hrvati smo na njihovem igrišču bili poravnani 48 minut."

Hrvaška : Slovenija 34:31 (18:16) Športna dvorana, gledalcev 300, sodnika: Gubica in Milošević (oba Hrvaška). Hrvaška: Pilipović, Pešić, Mandić, Mihić 2, Duvnjak 5, Gadža, Načinović, Čupić 4 (3), Šebetić 1, Matanović 1, Mandić 2, Grahovac, Jaganjac 6, Martinović 7, Šušnja 4, Srna, Pavlović 2. Slovenija: Baznik, Lesjak, Kastelic, Skube 3, Blagotinšek 5, Henigman 2, Marguč 2 (1), Janc 1, Levc, Dolenec 6 (3), Kavčič 1, Kodrin 2, Horžen 2, Mazej, Makuc 5, Grošelj 1, Mačkovšek 2. Sedemmetrovke: Hrvaška 3 (3), Slovenija 4 (4). Izključitve: Hrvaška 12, Slovenija 8 minut. Rdeči karton: /.

