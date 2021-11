Slovenski dragulj, ki vse bolj opozarja nase

Redko se zgodi, da je športnik pri 21 letih uresničil svoje največje sanje. A to se je v pretekli sezoni zgodilo Domnu Makucu, ki je pogumno stopil v velike čevlje v Barceloni in se povzpel na evropski klubski vrh. Mladi slovenski rokometaš ob tem iz tekme v tekmo vse bolj opozarja nase, v tej sezoni se njegova minutaža na igrišču še povečuje, ob tem pa navdušuje tudi z nekaterimi izjemnimi potezami.

"Dobivam še več priložnost in odgovornosti kot lani. Še bolj uživam v igri, tudi fantje mi še bolj zaupajo kot prej. Na vsaki tekmi se skušam izkazati, pokazati kaj novega. A vedno je prostor za napredek, hkrati pa se moramo do nadaljevanja sezone še bolj uigrati," pravi 188 centimetrov visoki rokometaš.

Poleti so v javnosti zaokrožili tudi podatki, da se je katalonski velikan sicer znašel v primežu finančne krize. "Osebno se s tem ne obremenjujem, sam tega tudi ne občutim. Imamo zelo korekten odnos in se res nimam kaj pritoževati," pojasnjuje član Barcelone, kjer sicer igra tudi Blaž Janc.

Z reprezentančnimi soigralci se je ta teden pripravljal v Zrečah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Makuc je še kot član Celja Pivovarne Laško že pri rosnih sedemnajstih letih zaigral v ligi prvakov in postal prvi milenijec, ki se je v tem najelitnejšem evropskem tekmovanju vpisal med strelce. Nase je opozarjal tudi v mladi slovenski izbrani vrsti, zanimanje številnih evropskih velikanov je lani poleti obrodilo sadove, Makuc pa se je na pot za kruhom podal v Barcelono.

V njegovi prvi sezoni mu je šlo s katalonskim klubom vse kot po maslu. "Po idealni prvi sezoni v dresu Barcelone brez tekme s porazom smo letos gotovo vsi malce bolj razočarani. Izgubili smo že nekaj pomembnih točk, zataknilo se nam je tudi na svetovnem klubskem prvenstvu, a glavni del sezone šele prihaja. Upam, da se bomo še uigrali in da bomo igrali še boljše, kot igramo zdaj. Verjamem, da bomo na koncu sezone spet na pravi ravni in da bomo zadovoljili vsa svoja pričakovanja," je prepričan Makuc.

Vrnitev v Slovenijo "Vedno se je lepo vrniti v Slovenijo in preživeti nekaj časa s fanti." Foto: Grega Valančič/Sportida

Makuc je v preteklem tednu svoje znanje s preostalimi reprezentančnimi soigralci pilil v Zrečah. "Vedno se je lepo vrniti v Slovenijo in preživeti nekaj časa s fanti, s katerimi se med klubsko sezono ne vidimo toliko. Veliko treniramo, pridobivamo nova znanja in se uigravamo," pravi slovenski rokometaš, ki bo najverjetneje pomemben del slovenske izbrane vrste tudi na januarskem evropskem prvenstvu, kjer bo Slovenija branila četrto mesto.

"Iskreno mi misli še ne uhajajo k evropskemu prvenstvu. Do takrat sta še dva meseca, do takrat me čaka tudi še kar nekaj dela v klubu, a gotovo se veselim tega tekmovanja, upam seveda, da bom del ekipe, da bom lahko čim bolj pomagal in da bom s tem pripomogel k čim boljšemu rezultatu," je še sklenil Makuc.

