Slovenska rokometna "pretepača" bosta plačala #video

Med najbolj aktivnimi v četrtfinalnem incidentu sta bila tudi slovenska reprezentanta Dean Bombač in Matej Gaber, prvega so disciplinski organi navedli celo kot pobudnika prerivanja. Incident se je zgodil na povratni četrtfinalni tekmi lige prvakov, 5. maja letos. Tekmo so dobili rokometaši Picka (29:25), v polfinale pa so se na račun višje zmage doma (31:23) uvrstili rokometaši Vardarja, ki so pozneje tudi osvojili ligo prvakov.

EHF je kazni izrekla že 24. maja, pa se je Pick Szeged pritožil, pritožbeno sodišče pa je pred dnevi kazni potrdilo. Tako bo moral Bombač plačati tri tisoč evrov globe, Mateja Gabra in Jorgeja Maqueda bo grobost stala dva tisoč evrov, prav toliko tudi Đorđeja Ignjatovića in Marka Krivokapića, ki sta se neprimerno vedla do uradnih oseb EHF, gostitelj tekme klub Pick Szeged pa bo za slabo organizacijo kaznovan s pet tisoč evri kazni.

