Znani tekmeci Velenjčanov, Ribničanov in Mariborčanov na mednarodni sceni

Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so v torek opravili žreba parov uvodnega in drugega kroga pokala EHF in challenge. Riko Ribnica se bo v uvodnem krogu pokala EHF pomerila z estonsko ekipo Pölva Serviti, velenjsko Gorenje pa v drugem krogu čaka zmagovalka dvoboja med srbsko Metaloplastiko iz Šabca in turškim Bešiktašem.