Rokometašu s temnim madežem v preteklosti bodo dali še eno priložnost

Grega Okleščen, levi zunanji rokometaš, do konca lanske sezone še član novomeške Krke, s prihodnjo pa igralec velenjskega kluba, je bil pred dnevi na okrajnem sodišču v Novem mestu pravnomočno obsojen na leto dni pogojne zaporne kazni zaradi treh kaznivih dejanj ponarejanja listin.

Okleščen, ki se svojih dejanj zaveda in jih globoko obžaluje, je že pred časom svoj dolg z oškodovano banko poravnal, zaradi obžalovanja in okoliščin pa je bil obsojen na pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let, so sporočili iz rokometnega kluba Gorenje Velenje, kjer so na podlagi temeljitega pogovora z igralcem in razprave na ravni Upravnega odbora sprejeli odločitev, da igralcu omogočijo še eno priložnost.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo v klubu podrobno spremljali njegov razvoj in dejanja na igrišču in tudi zunaj njega ter z ustreznimi pogodbenimi varovali poskrbeli za zavarovanje interesov kluba in pokroviteljev. V velenjskem klubu še dodajajo, da takšnih primerov zagotovo ni primerno pometati pod preprogo in odrivati na rob, pač pa se z njimi spopasti.

"Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se tako jaz kot klub nikoli več ne bomo znašli v takšnem položaju. Prepričan sem, da se bo v bodoče o nas pisalo zgolj zaradi športnih uspehov," sporoča Grega Okleščen (na levi). Foto: Grega Valančič/Sportida

Direktor RK Gorenje Velenje: Ne bi bilo prav, da si pri komaj 23 letih zavozi življenje

Z igralcem in njegovo družino je v preteklih dneh več pogovorov opravil tudi Janez Gams, direktor RK Gorenje Velenje. "Grega se zaveda, da je v preteklosti storil veliko napak in pravi, da vse skupaj globoko obžaluje. Menim, da ne bi bilo prav, če bi si fant pri komaj 23 letih zavozil življenje. Napake so del življenja in iz napak se učimo. Res pa je, da gre v tem primeru za več kot običajno napako. Kljub temu sem prepričan, da si Grega zasluži še eno, zadnjo, priložnost. Klub s tem sprejema veliko odgovornost in obvezno, da Gregi pomaga, da se zopet postavi na noge in zaživi normalno življenje, primerno športniku, ki je član tako velikega kluba, kot je Rokometni klub Gorenje Velenje."

Okleščen se zahvaljuje za podporo in se opravičuje

Odgovornosti se zaveda tudi Okleščen. Kot je zapisal v sporočilu za javnost, so bila njegova dejanja posledica nepremišljenosti in mladostniške neodgovornosti.

"Kljub temu pa to ni in ne more biti opravičilo za finančne težave, v katere sem zabredel zaradi športnih stav. Zavedam se tudi odgovornosti, ki jo nase prevzema klub, s katerim sem podpisal sodelovanje od prihajajoče sezone naprej," je zapisal rokometaš in se klubu zahvalil za podporo.

"Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se tako jaz kot klub nikoli več ne bomo znašli v takšnem položaju. Prepričan sem, da se bo v bodoče o nas pisalo zgolj zaradi športnih uspehov."