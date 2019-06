Krimovke z evropskimi prvakinjami iz Györa, Celjani s PSG, Barcelono, Zagrebom ...

Četrta tekmica ljubljanske ekipe bo znana po septembrskem kvalifikacijskem turnirju, na katerem bodo nastopili španska Gran Canaria, češki Banik, turški Kastamonu in srbska Jagodina.

Krim bo v novi sezoni že 25. zaporedoma nastopil v tem tekmovanju, ki ga je osvojil v letih 2001 in 2003, v letih 1999, 2004 in 2006 pa se je prebil v veliki finale.

V novi sezoni bo tekmovanje zadnjič potekalo po ustaljenem načinu iz minulih let: v skupinskem delu bo nastopilo 16 ekip, ki bodo razdeljene v štiri skupine. Prve tri ekipe bodo nato napredovale v glavni del tekmovanja, četrtouvrščene pa bodo evropsko sezono nadaljevale v skupinskem delu pokala EHF.

Ljubljanske rokometašice bodo tekmo prvega kroga skupinskega dela igrale med 4. in 6. oktobrom.

Atraktivna in zahtevna skupina za Celjane

Celjani bodo v sezoni 2019/20 nastopili v elitni skupini A. V njej so nekatera izjemno atraktivna in močna rokometna imena, kot so francoski PSG, španska Barcelona, nemški Flensburg-Handewitt in madžarski Pick iz Szegeda. V skupini A bodo nastopili še danski Aalborg, hrvaški Zagreb in norveški Elverum.

"Žreb nam je prinesel znane tekmece in nekatere s katerimi se bomo srečali prvič. Elitni skupini ne dopuščata nobenih kalkulacij, že v pretekli sezoni pa smo videli, da smo sposobni premagati velikane. Verjamem, da bo tako tudi letos in da bomo vzeli sklap kateremu izmed tekmecev, ki računajo na sam vrh, hkrati pa se borili z neposrednimi tekmeci za napredovanje. Ekipa, ki jo imamo je homogena, morda manj zvezdniška od lanske, vendar to ne pomeni, da je slabša,« je po žrebu povedal celjski trener Tomaž Ocvirk.

Prvi krog bo odigran med 11. in 15. septembrom, celjska ekipa pa bo gostila Flensburg-Handewitt.

Liga prvakinj: Skupina A:

Metz

Vipers

Podravka Vegeta

Ferencvaros Skupina B:

Rostov-Don

Esbjerg

Lublin

Bukarešta Skupina C:

Valcea

Budućnost

Bietigheim

Brest Skupina D:

Györ

Krim Mercator

Sävehof

zmagovalka kvalifikacijskega turnirja (španska Gran Canaria, češki Banik, turški Kastamonu in srbska Jagodina)

Liga prvakov Skupina A

Paris Saint-Germain HB (Fra)

Barçelona (Špa)

SG Flensburg-Handewitt (Nem)

Aalborg Handbold (Dan)

MOL-Pick Szeged (Mad)

HC PPD Zagreb (Hrv)

Elverum (Nor)

RK Celje Pivovarna Laško (Slo) Skupina B

HC Vardar (Mkd)

Telekom Veszprém HC (Mad)

PGE VIVE Kielce (Pol)

HC Meshkov Brest (Blr)

HC Motor Zaporozhye (Ukr)

Montpellier Handball (Fra)

FC Porto Sofarma (Por)

THW Kiel (Nem) Skupina C

Sävehof

Tatran Prešov

Cocks

Eurofarm Rabotnik

Bidasoa Irun

Wisla Plock

Sporting Lizbona Skupina D

Dinamo Bukarešta

Čehovski medvedi

Kadetten Schaffhausen

Kristianstad

Wisla Plock

GOG Gudme

