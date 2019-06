Krimovke v drugem jakostnem bobnu

Ljubljanska ekipa se v prvem delu tekmovanja ne bo mogla pomeriti z danskim Esbjergom, črnogorsko Budućnostjo in norveškim Vipersom. Njene možne tekmice iz prvega jakostnega bobna so francoski Metz, madžarski Györ, romunska Valcea in ruski Rostov-Don, iz tretjega hrvaška Podravka Vegeta, nemški Bietigheim, poljski Lublin in švedski Sävehof, iz četrtega pa madžarski Ferencvaros, romunska Bukurešta, francoski Brest in zmagovalec kvalifikacijskega turnirja, na katerem bodo nastopili španska Gran Canaria, češki Banik, turški Kastamonu in srbska Jagodina.

Krim bo v novi sezoni že 25. zaporedoma nastopil v tem tekmovanju, ki ga je osvojil v letih 2001 in 2003, v letih 1999, 2004 in 2006 pa se je prebil v veliki finale. V novi sezoni bo tekmovanje zadnjič potekalo po ustaljenem načinu iz minulih let: v skupinskem delu bo nastopilo 16 ekip, ki bodo razdeljene v štiri skupine. Prve tri ekipe bodo nato napredovale v glavni del tekmovanja, četrtouvrščene pa bodo evropsko sezono nadaljevale v skupinskem delu pokala EHF.

Naslov prvakinj bo branil Györ. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ljubljanske rokometašice bodo tekmo prvega kroga skupinskega dela igrale med 4. in 6. oktobrom.

Na nasprotnike čakajo tudi Celjani

Na četrtkovem žrebu bodo tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki bodo v novi sezoni znova nastopili v elitni skupini A ali B. V tej imenitni konkurenci so tudi nemška Flensburg-Handewitt in Kiel, francoska PSG in Montpellier, madžarska Veszprem in Pick Szeged, beloruski Meškov Brest, hrvaški Zagreb, danski Aalborg, španska Barcelona, makedonski Vardar Skopje, norveški Elverum, poljske Kielce, portugalski Porto in ukrajinski Motor Zaporožje.

V nekoliko manj prestižnih skupinah C in D bodo nastopili švedska Sävehof in Kristianstad, finski Cocks, romunski Dinamo Bukarešta, ruski Čehovski medvedi, švicarski Kadetten Schaffhausen, slovaški Tatran Prešov, danski Gudme, španska Bidasoa Irun, makedonski Eurofarm Rabotnik, poljska Wisla Plock in portugalski Sporting Lizbona.

Preberite še: