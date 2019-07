Staš Skube dobil slovensko družbo

Enaindvajsetletni igralec se v Severno Makedonijo seli iz Avstrije, kjer je nazadnje igral za drugoligaša HC Bruck. Rokometaš, visok 202 cm, je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja, v Vardarju pa bo menjava za Stojanča Stoilova in Sergeja Gropišina, so zapisali pri Vardarju.

Gre za velik preboj na klubski ravni za mladega Slovenca, ki je člansko kariero začel pri Krškem, se zatem preizkusil pri Brežicah in Dobovi, v sezoni 2016/17 pa je bil član Trima iz Trebnjega.

"Možnost igranja za evropske prvake je velika čast. Zavedam se, da bom moral trdo delati in se še dokazati, ampak bom dal vse od sebe," je za klubsko spletno stran dejal Sikošek Pelko.

"Mladost je velika prednost Sikošek Pelka. Verjamemo, da ima potencial se prilagoditi na naš sistem igre. Številni igralci, ki so prišli v Vardar v preteklosti, so napredovali hitro in potrdili svojo kakovost," so ob prestopu zapisali v klubu.

Preberite še: