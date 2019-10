Ljubljenec celjskih navijačev je novi trener evropskih klubskih prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji ljubljenec celjskega rokometnega občinstva – Celjanom je bil, tudi kot kapetan, zvest 12 let – Edvard Kokšarov je prevzel trenerske vajeti evropskega klubskega rokometnega prvaka Vardarja.

Makedonskemu klubu se je pred sezono kot glavni trener pridružil Španec David Pisonero, ki v prihodnje ne bo več opravljal te funkcije. Na trenerski klopi ga je po porazu Vardarja s Kielom (20:31) zamenjal 43-letni Rus, ki kljub novim zadolžitvam ostaja tudi selektor ruske moške rokometne reprezentance. Pisonero naj bi ostal v strokovnem štabu kot pomočnik.

Ostaja ruski selektor

"Po pogovoru z lastnikom kluba Sergejem Samsonenkom smo prišli do odločitve, da začasno prevzamem vlogo glavnega trenerja. Še naprej bom opravljal tudi selektorske naloge," so Kokšarove besede povzeli pri sportskenovosti.net.

Za Kokšarova je Vardar vse prej kot neznanka, pred leti je bil športni direktor kluba, vodil pa je tudi žensko ekipo. Prav tako se dobro pozna s Samsonenkom, ki ga je pred leti že povabil v Skopje in je bil koordinator vseh reprezentančnih selekcij.

Staš Skube je pri makedonskem klubu v letošnji sezoni dobil slovensko družbo, član kolektiva je tudi Domen Sikošek Pelko. Foto: Getty Images

Po tri zmage in poraz v ligi prvakov in ligi SEHA

Vardar v ligi SEHA po treh zmagah in porazu zaseda drugo mesto, v ligi prvakov pa je prav tako na štirih tekmah zmagal trikrat in enkrat izgubil, kar zadostuje za tretje mesto skupine B. Člana makedonskega kluba sta Staš Skube in Domen Sikošek Pelko.

