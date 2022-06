Skopskemu Vardarju prižgali rdečo luč za rokometno ligo prvakov

Kot so pojasnili pri EHF, so se za izključitev iz lige prvakov odločili zaradi varovanja integritete tekmovanja in varovanja sodelujočih klubov, obenem pa na ta način tudi branijo dosežke zadnjih sezon, ko je tekmovanje in z njim sodelujoči klubi močno napredovalo.

EXEC confirms HC Vardar 1961 will not participate in any European club handball competition in the 2022/23 season after not fulfilling the criteria for admission to the #EHF’s European Cup competitions.https://t.co/jUMpdyjYLf — EHF (@EHF_Activities) June 22, 2022

Krovna zveza je pojasnila, da je imel Vardar v pogajanjih in dogovorih dovolj časa, da bi stvari uredil, a se to ni zgodilo. Zaostale obveznosti do igralcev so namreč poravnali le delno, izplačila pa so v skopskem klubu skušali premakniti tudi v naslednjo sezono.

Pri EHF so še dodali, da takšno odločitev obžalujejo, vendar so bile okoliščine takšne, da druge rešitve ni bilo.

Skopski klub je bil najboljši v Evropi v letih 2017 in 2019, v pravkar končani sezoni lige prvakov, ki se je prejšnji teden končala z zmago Barcelone, pa je klonil v osmini finala proti madžarskemu Veszpremu.

Preberite še: