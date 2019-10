Ključna evropska tekma za Celjane, ki delajo na psihi

Celje in Elverum sta v ligi prvakov dosegala štiri poraze. Obe ekipi tako lovita prvo zmago, s katero bi se odlepila z dna lestvice skupine A. V njej vodi PSG z osmimi točkami, drugi je Flensburg s sedmimi, sledita Barcelona in Aalborg s po šestimi ter Pick Szeged s petimi. Brez točke je poleg Celja in Elveruma še Zagreb.

Psihološke priprave Celjanov

Celjani so med tednom zmagali v Kopru. Foto: Sportida Trener Tomaž Ocvirk se zaveda, da je pred njimi tekma, ki jo je potrebno dobiti, in napoveduje, kako je potrebno odigrati, da se bodo po koncu tekme veselili: "Vseh šestdeset minut je potrebno odigrati na visoki ravni, kar se nam do zdaj v ligi prvakov še ni izšlo, oziroma smo zaključke odigrali malce slabše. To je predvsem posledica moči nasprotnih ekip, morda se pa tudi malce ustrašimo zmage, zato delamo tudi na tem elementu psihološke priprave. Moramo biti zbrani do samega zaključka, biti na visoki ravni v obrambi do zadnjega žvižga sodnikov, v napadu pa zmanjšati število napak, ki jih je še vedno preveč."

"Čeprav se z Elverumom naš klub še nikoli ni pomeril, dobro poznamo njihov način igre, saj smo si ogledali vse njihove tekme, v živo pa smo jih spoznali v pripravljalnem obdobju na turnirju v Nemčiji. Sestavljen je iz skandinavskih igralcev in takšen slog igre tudi gojijo. Torej hiter, s hitrimi zaključki, veliko streljajo od daleč, kjer so na visokem nivoju. Kaznujejo napake in drvijo v nasprotni napad, krila pa skačejo iz zelo malih kotov in tudi njihov najboljši strelec je krilni igralec. V napadu so nepredvidljivi, zaradi hitre igre delajo kar veliko tehničnih napak, v te pa jih moramo prisiliti z našo agresivno obrambo," je tekmece ocenil Ocvirk.

Marguč: V obrambi jih moramo raztegniti

Gal Marguč opozarja, da morajo biti Celjani proti Skandinavcem agresivni vseh 60 minut. Foto: Žiga Zupan/Sportida Tudi Gal Marguč se strinja s trenerjem glede pristopa in stopnjevanja ritma, predvsem pa izpostavlja prispevek vsakega igralca oziroma ekipne igre: "Ključ do zmag leži v obrambi. Vedno, ko smo to sezono dobro odigrali v obrambi, smo zmagali ali pa bili blizu tej vse do konca. Vseh šestdeset minut moramo biti agresivni, vleči nasprotne napade, moramo izkoristiti dobro formo našega vratarja, izkoristiti vsako obrambo in te spreminjati v lahke zadetke, predvsem pa delati majhno število napak v napadu. V obrambi jih moramo raztegniti, zabijati iz vseh položajev ter ustvarjati prostor za igro ena na ena. Vsekakor bo to veliko lažje, če nam igro uspe raztegniti vse do krilnih položajev, kar že krasi našo igro na zadnjih tekmah."

V letu 2019 je Elverum desetič v klubski zgodovini postal norveški prvak. V ligi prvakov nastopa šestič. V sezoni 2017/18 je dvakrat igral proti Velenju, doma ga je premagal za zadetek, v gosteh pa je izgubil za devet. V sezoni 2012/13 se je v pokalu EHF dvakrat srečal še z Mariborom, v gosteh izgubil za pet, doma pa zmagal za tri.