Slovenci v nizkem štartu: Komaj čakamo, da odrinemo #video

Reprezentanca z novim selektorjem Ljubomirjem Vranješem na evropsko prvenstvo odhaja z željo po preboju v drugi del tekmovanja. V primeru prvega ali drugega mesta v skupinskem delu v Göteborgu, kjer se bo pomerila s Poljsko, Švedsko in Švico, bi naredila velik korak proti uvrstitvi na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre v Tokiu.

Selektor Ljubomir Vranješ in slovenska rokometna reprezentanca se odpravlja na Švedsko. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenijo v primeru uvrstitve v drugi del prvenstva v Malmöju čakajo še tekme z najboljšima izbranima reprezentancama iz skupine D, kjer nastopajo Francija, Norveška, Portugalska in BiH, in skupine E, kjer bodo igrali Danska, Madžarska, Islandija in Rusija. A švedski strokovnjak srbskih korenin ne razmišlja "tako daleč", njegov prvi cilj je Poljska.

"Ne razmišljam o drugem delu tekmovanja ali polfinalu. Na bližnjem evropskem prvenstvu me zanimajo sami naši naslednji tekmeci, v tem primeru Poljaki, šele po petkovi uvodni tekmi se bomo osredotočili na Švede. Na vsaki tekmi, ne glede na tekmeca na nasprotni strani igrišča, bomo igrali na zmago," je na današnji zadnji novinarski konferenci pred sredinim odhodom v Skandinavijo dejal Vranješ, ki je v pripravljalnem obdobju svoje fante popeljal do dveh zmag proti Severnim Makedoncem in Črnogorcem.

"Z dozdajšnjim opravljenim delom sem zelo zadovoljen. V tem kratkem času resda nismo opravili vsega, kar sem hotel, a ekipa deluje precej dobro. V naslednjem obdobju bomo na naših treningih še bolj izpilili naše taktične podrobnosti v obrambi in napadu," je dodal Vranješ.

"V tem pripravljalnem obdobju smo več časa namenili igri v obrambi, ki je osnova za dosego dobrega rezultata. Za igro v napadu imamo izjemno kreativne igralce, vse dozdajšnje akcije smo nekoliko osvežili in posodobili. V tem trenutku napad bolje deluje, a delamo na tem, da to postane obramba," je dodal 47-letni švedski strokovnjak.

Kako na olimpijske igre?

Na letošnjem prvenstvu stare celine v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem si bo le prvak izboril nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Od evropskih reprezentanc ima olimpijsko vozovnico le Danska, ki je lani slavila na svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem. V primeru danskega zmagoslavja si bo mesto v deželi vzhajajočega sonca zagotovila drugouvrščena izbrana vrsta.

Francija, Nemčija in Norveška so si izborile pravico do organizacije kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre, ki bodo med 17. in 19. aprilom. Nastop na enem od treh turnirjev so si zagotovile tudi Švedska, Hrvaška in Španija, prosti pa sta še dve mesti.

Z nastopom na zadnjem predolimpijskem situ se spogledujejo tudi slovenski rokometaši, ki so do zdaj že trikrat nastopili na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016, njihovi najbolj resni protikandidati pa bodo Madžari, Islandci, Srbi, Avstrijci, Rusi, Čehi in Portugalci.