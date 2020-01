Novi selektor jim je dal tisto, kar niso vedeli, da potrebujejo #video

Slovenski rokometaši so v petek in soboto z visokima zmagama nad Severno Makedonijo in Črno goro brezhibno prestali generalko pred odhodom na turnir stare celine. Po všečnih predstavah so vsi člani slovenske izbrane vrste drug za drugim ponavljali, da v ekipi veleva nova energija, za katero ima največ zaslug novi slovenski selektor Ljubomir Vranješ.

"Vse skupaj je nekoliko drugače, je veliko bolj umirjen, ne samo v primerjavi z Vujovićem, ampak tudi s preostalimi trenerji, s katerimi sem delal v karieri. Počasi začenjamo gojiti nov slog in povsem mogoče je, da smo to v tem trenutku potrebovali, ker nam v zadnjem času res ni šlo. Nekako se nam ni uspelo zbuditi, da bi nam vsaj na eni tekmi uspelo dobro odigrati vseh šestdeset minut. Upam, da nam bo ta novost dala dodatno motivacijo in energijo za preskok nazaj na raven, ki smo jo v preteklosti že imeli," pred odhodom na prvenstvo upa Jure Dolenec, ki ima pred odhodom na prvenstvo odločno zastavljene cilje.

Dolenec in Janc o novem selektorju (video: Planet):

"Ne skrivamo, da je naš osnovni cilj uvrstitev v olimpijske kvalifikacije. Katero mesto bo za to zadostovalo, pa trenutno ne vemo. Želje so vedno še višje, znali smo že osvojiti medaljo in radi bi se tja vrnili, a imamo zelo težek žreb. Zlasti v drugem delu prvenstva, ko se bodo skupine križale. Ne bi želel napovedovati, kam lahko posežemo. Če bomo dosegli naš primarni cilj, torej uvrstitev v kvalifikacije, bo odlično, predvsem pa si želimo rasti iz tekme v tekmo in tudi iz akcije v akcijo. Začenjamo novo zgodbo in želel bi si doseči nekakšen vrhunec že zdaj v januarju, če ne pa julija na olimpijskih igrah," je bil jasen Dolenec.

Selektor jih ves čas spodbuja

Glede dela novega selektorja je za zdaj brez pripomb tudi Blaž Janc, ki je uspešno okreval po poškodbi rame. Proti Črni gori je bil v soboto drugi najučinkovitejši igralec Slovenije. "Vidi se njegova mirnost. Tako kot on poudarja, ima balkansko in skandinavsko kri. Na klopi ima predvsem skandinavsko kri in to je nam igralcem všeč. Ves čas nas spodbuja in vse skupaj deluje dobro," navdušenja nad Švedom ne skriva Janc, ki si želi na bližajočem se EP razveseliti tudi slovenske navijače.

Janc o navijačih:

"Slovenci imajo radi rokomet in vse je podrejeno rezultatom. Ko se spomnim svetovnega prvenstva v Franciji, so to res nepozabni občutki. Kakšna evforija je takrat zajela Slovenijo. Mislim, da bi tako jaz kot vsi soigralci dali vse, da nam to ponovno uspe. Dali bomo vse od sebe, potem pa bomo videli, kako daleč se lahko zavihtimo," zatrjuje Sevničan.

Preberite še: