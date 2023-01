Slovenci pred zadnjim in zelo pomembnim izzivom

SP v rokometu 2023, drugi del, 3. krog:

Izbrancem slovenskega selektorja Uroš Zormana bi zmaga nad Črnogorci lahko prinesla kvalifikacije za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024. Letošnji svetovni prvak si bo zagotovil nastop na športnih igrah v francoski prestolnici, tako kot gostiteljica Francija, preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo med 11. in 17. marcem 2024, pa si bodo zagotovile tudi reprezentance do desetega mesta na letošnjem mundialu.

Slovenija bi v primeru zmage nad Črno goro glavni del tekmovanja v skupini I končala s šestimi točkami, zavoljo visokih zmag nad Poljsko in Iranom pa ima tudi zelo dobro razliko v danih in prejetih golih. Pred današnjo zadnjo tekmo znaša +17, kar je lahko odločilnega pomena v primeru enakega števila točk s svojimi neposrednimi tekmeci za preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre.

Slovenski rokometaši so zadnji dvoboj s Črnogorci igrali na lanskem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem. Proti njim so doživeli boleč poraz in ostali brez glavnega dela tekmovanja. Po današnji tekmi se bodo s Črnogorci znova dvakrat pomerili v prvi polovici marca v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024. Obe izbrani vrsti sta po dveh odigranih tekmah na vrhu razpredelnice s po štirimi točkami, Kosovo in BiH pa sta brez njih.

Lestvica:

