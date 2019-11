Celjani v Zlatorogu brez možnosti proti madžarskemu velikanu

David Razgor, rokometaš Celja Pivovarne Laško: "Pick Szeged je izjemna ekipa, v svojih vrstah ima 15 odličnih posameznikov. Na današnjo tekmo so se sijajno pripravili in nas strli že v prvem polčasu. V naši ekipi se pozna, da smo v tem mesecu odigrali številne zahtevne tekme, ob tem imamo tudi nekaj poškodovanih igralcev. Ne smemo si dovoliti, da današnji poraz vpliva na nas, že prihodnji teden nas čaka bržkone ključna tekma v ligi prvakov."

Patrik Leban, igralec Celja Pivovarne Laško: "Vedeli smo, da nas čaka tekma z vrhunsko zasedbo. Proti njej smo se uvodoma dokaj enakovredno kosali, nato pa se nam je povsem ustavilo. V prvem polčasu smo naredili preveč napak v napadu, ob tem smo storili zgolj štiri prekrške v obrambi. Ob takšni igri se s Pickom iz Szegeda ne moreš kosati."

