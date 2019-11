V celjskem Zlatorogu igra mačke z mišjo

Celjska zasedba je izgubila letošnjo zadnjo domačo tekmo na najmočnejši mednarodni sceni. Madžarski velikan iz Szegeda je bil za razred ali dva boljši tekmec, navkljub visokemu porazu pa je Celje še vedno na pravi poti do izločilnih bojev.

Zadnjo tekmo pred dvomesečnim premorom zaradi januarskega evropskega prvenstva na Švedskem, Norveškem in v Avstriji bo igrala v nedeljo, 1. decembra, ko se bo v gosteh pomerila z norveškim Elverumom.

Celjska ekipa bo po gostovanju na Norveškem drugo leto igrala še štiri tekme. Doma bo gostila PSG in Barcelono, v gosteh pa se pomerili z Aalborgom in Flensburgom.

Stik držali le v uvodnih minutah

Varovanci domačega trenerja Tomaža Ocvirka so le v uvodnih minutah držali stik z imenitnimi gosti iz madžarskega kraja, ki slovi po svojih okusnih suhomesnatih proizvodih. Po vodstvu s 3:2 - od tega je dva gola prispeval v tej sezoni daleč najboljši igralec celjske zasedbe Josip Šarac - pa so v domači vrsti pojavile razpoke.

Te je izkušena in z vsemi žavbami namazana madžarska ekipa nemudoma izkoristila in Celju v enajsti minuti ušla za tri gole (4:7). Domača klop je zahtevala minuto odmora, tudi po njej pa se je na parketu dvorane Zlatorog odvijal enosmeren promet.

V domači ekipi je kapljalo in curljalo na vse strani, igralci madžarske zasedbe pa so se povsem razleteli na igrišču in kot za stavo rešetali mrežo gostiteljev. V 15. minuti je celjski zaostanek že znašal sedem golov (4:11) in Ocvirk je bil primoran zahtevati novo minuto odmora.

Po njej so Celjani vsaj malenkostno "izboljšali" igro v napadu in dosegali tudi gole, v celoti pa so vse niti igre v svojih rokah imeli gosti, pri katerih imajo pomembno vlogo tudi štirje slovenski reprezentanti Dean Bombač, Matej Gaber, Mario Šoštarič in Nik Henigman.

Fotogalerija s tekme (Grega Valančič/Sportida):

Szeged enostavno neustavljiv

Pick Szeged je bil - pod dirigentsko palico Bombača in učinkovite igre Španca Jorgeja Maquede, Srba Bogdana Radivojevića in madžarskega krožnega napadalca Benca Benhidija - enostavno neustavljiv, gostitelji ga niso mogli slediti in v prvi polovici tekme nekajkrat zaostali za devet golov (9:18 in 10:19).

Vsem v dvorani - v njej se je zbralo blizu pet tisoč gledalcev - je bilo že po prvem polčasu kristalno jasno, da bosta točki romali na Madžarsko. Celjani so v drugi polovici tekme skušali popraviti slab umetniški vtis. Borili so se po svojih najboljših močeh, visokega zaostanka pa zavoljo sijajnega, razpoloženega, kakovostnega in izjemno širokega igralskega kadra gostov v nobenem trenutku niso mogli nadoknaditi.

Na koncu so v rokometni "igri mačke z mišjo" drugič v tej sezoni izgubili proti tekmecem iz Szegeda - na prvi tekmi v gosteh s 24:31 -, skupno pa doživeli šesti poraz v elitni skupini A.

V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Josip Šarac s šestimi goli, Kristijan Horžen je dosegel štiri zadetke.