Slovenci danes še proti Hrvatom

Po petkovi zmagi nad Črno goro (37:32) bodo slovenski rokometaši danes v Poreču odigrali še svojo tretjo in hkrati zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom na evropsko prvenstvo. Zasedba Uroša Zormana se bo v dvorani Žatika ob 17. uri pomerila s Hrvaško. Ta bo dala ime končnih zmagovalcev, potem ko je Hrvaška v četrtek Črno goro odpravila z 29:25.

Slovenski rokometaši so do zdaj v pripravljalnem obdobju v Slovenj Gradcu premagali Avstrijo s 34:33, nato pa so bili boljši še od Črne gore. Veliko črno piko je na tej tekmi pustila poškodba Roka Ovnička. Danes Slovence tako čaka še zadnja preizkušnja pred odhodom v Nemčijo.

Slovenska reprezentanca bo na prizorišče evropskega prvenstva odpotovala v torek. Dva dni zatem jo v Berlinu proti Ferskim otokom čaka prva tekma med evropsko elito. Z vmesnima dnevoma premora bosta sledila še obračuna s Poljsko in Norveško. V drugi del tekmovanja bosta napredovali dve ekipi.

Pripravljalne tekme