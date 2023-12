Prvi test za Slovence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska izbrana vrsta se je v prvem delu priprav za nastop na EP v Nemčiji mudila v Laškem, vadila pa v celjski dvorani Golovec. Danes popoldne jo na Koroškem čaka obračun z Avstrijo, ki bo prav tako udeleženka EP.

To bo edina domača pripravljalna tekma pred odhodom v Berlin, kjer bodo Slovenci odigrali prvi skupinski del. Po dvoboju v Slovenj Gradcu in po novem letu sledi nadaljevanje priprav v Ljubljani, zadnji tekmi pred EP pa bosta v Poreču proti Črni gori (5. januar) in Hrvaški (6.).

Zorman je imel v zadnjih dveh tednih nekaj težav z odpovedmi. Zaradi poškodb je najprej ostal brez Stefana Žabića, nato pa še brez Blaža Janca. Že takoj na začetku sezone pa je bilo po hudi poškodbi kolena jasno, da na EP ne bo niti Domna Makuca, Jančevega soigralca pri Barceloni.

Prvenstvo stare celine se bo začelo 10. januarja. Prva tekma Slovence v nemški prestolnici čaka dan kasneje, ko bodo v skupini D najprej igrali proti Ferskim otokom. Nato sledita še dvoboja proti Poljski (13.) in Norveški (15.).

V primeru napredovanja, to si bosta zagotovili po dve najboljši reprezentanci iz šestih skupin, Zormanove varovance čaka selitev v Hamburg, kjer se bo skupina D križala s skupinama E in F.

Pripravljalne tekme na EP