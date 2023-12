Hud udarec za Slovence

Ta torek se bo v Celju zbrala moška članska rokometna reprezentanca, ki jo od 11. januarja dalje v Nemčiji čakajo nastopi na evropskem prvenstvu. Slovenija se bo v priprave in tekmovanje podala brez Blaža Janca, so danes sporočili iz RZS.

Izvrstnega desnokrilnega rokometaša španskega velikana iz Barcelone so v drugi polovici prejšnjega meseca začele mučiti težave s hrbtom. Iz tega razloga je bil z igrišč odsoten dlje časa, kot del rehabilitacijskega procesa pa je v zadnjem obdobju znova zaigral na nekaterih tekmah, a zgolj po nekaj minut.

Začetek reprezentančnega premora in vrnitev v domovino je ob asistenci zdravniške službe moške reprezentance izkoristil za dodaten pregled, ki je potrdil prvotno diagnozo iz Barcelone. Ta je razkrila poškodbo ledvenega vretenca, ki je sprožila tudi pojemanje mišične moči v levi nogi. Ker je za okrevanje pri tovrstnih težavah potreben čas, so reprezentančni zdravnik dr. Sašo Djurić, selektor Uroš Zorman in Janc po pogovoru sklenili, da slednji ne bo nastopil na letošnjem evropskem prvenstvu. Ta čas bo tako lahko namenil popolnemu okrevanju, ki mu bo v prihodnje omogočalo reprezentančne nastope s polnimi močmi.

Član Barcelone je zaradi poškodbe izpustil že zadnji reprezentančni zbor letos novembra. Foto: Guliverimage/dpa

"Igranje za slovensko reprezentanco mi vedno predstavlja neizmerno veselje in čast, zato me neizmerno žalosti, da bom letošnje evropsko prvenstvo primoran spremljati zgolj kot gledalec. Ko je v vprašanju zdravje, stvari ne gre prehitevati, četudi srce želi drugače. Iskreno bi se rad zahvalil reprezentančnemu zdravniku Sašu Djuriću, ki je organiziral dodatne preiskave, obenem pa se njemu in vodstvu reprezentance najlepše zahvalil za razumevanje in podporo," je povedal Janc.

"Blaž je nedvomno eden naših ključnih reprezentantov. Diagnoza pa se je izkazala za takšno, kot se je. Pri tem, žal, ne moremo ničesar, zdravje pa mora vedno biti na prvem mestu. Blaž potrebuje postopno obremenitev, ki nikakor ne sme biti prehitra, sicer se stanje hitro lahko še poslabša. Verjamem, da bo na koncu vse v najlepšem redu in da bo z nami znova pri naslednjih izzivih, ki bodo sledili evropskemu prvenstvu," pa je ob udarcu za slovensko izbrano vrsto dejal Zorman.

Velik manko v izbrani vrsti

Janc je za reprezentanco z odliko debitiral junija 2016, nekaj tednov pozneje pa je barve Slovenije branil tudi na olimpijskih igrah, kjer je bil njen prvi slovenski strelec in eden od najbolj navdušujočih mladih igralcev turnirja. Leto zatem je bil tudi del ekipe, ki je na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojila bron. Med najboljšimi posamezniki izbrane vrste je bil tudi na tekmovanjih v zadnjih letih, na katerih je redno branil barve Slovenije. Do danes je 27-letnik zbral 96. nastopov, kar ga uvršča na 34. mesto večne lestvice. Ob tem je dosegel 344 zadetkov.

Uroš Zorman je ostal brez pomembnega člena. Foto: Reuters

"Pred časom je Blaž v Barceloni opravil pregled z magnetno resonanco, saj je imel težave z levo nogo. V njej mu je popuščala moč in kazalo je na utesnitev živca. Stanje se je zatem začelo popravljati, vseeno pa sva bila dogovorjena, da ob vrnitvi v Slovenijo opravimo EMG preiskavo. To je v minulih dneh opravil v celjski bolnišnici pri doktorju Zoranu Rodiju. Dodaten pregled je zaznal sveže koreninske okvare petega ledvenega vretenca. Posledica tega sta šibkost mišic goleni in slaba stabilnost levega gležnja. Pri našem športu bi bil s temi težavami veliko bolj izpostavljen tveganju za nastanek poškodbe. Zdravje športnikov je na prvem mestu, za Blaževo okrevanje pa je potreben čas. Po pogovoru z njim in selektorjem smo se zato skupaj odločili, da izpusti letošnje evropsko prvenstvo ter da se v tem času pripravi na naslednje izzive, ki slovensko moško člansko reprezentanco čakajo po njem," je o stanju Jancu še dejal reprezentančni zdravnik.

Na seznamu kandidatov selektorja Zormana za januarsko evropsko prvenstvo na njegovem igralnem mestu ostajata Gašper Marguč in Domen Novak. Spisek 21 rokometašev dopolnjujejo še (levo)krilni igralci Staš Slatinek Jovičić, Tilen Kodrin in Tadej Mazej, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Rok Ovniček, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Jure Dolenec in Tadej Kljun, vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Miljan Vujović ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik in Jernej Drobež. Slednji je na seznamu zamenjal Stefana Žabića, ki si je strgal ahilovo tetivo.

Preberite še: